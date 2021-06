¿Quién es Remmy Valenzuela, cantante acusado de haber golpeado brutalmente a su primo y a su novia?

Su nombre es Remigio Alejandro Valenzuela Buelna, mejor conocido en el Regional Mexicano como Remmy Valenzuela. No solo es conocido por sus éxitos musicales, sino también por los diversos escándalos que ha protagonizado. Recientemente fue acusado de haber golpeado brutalmente a un primo y a su novia.

En la Fiscalía General del Estado y la Unidad Especial de Violencia de Género en el municipio de Guasave, estado de Sinaloa, México fueron interpuestas unas denuncias por violencia familiar, lesiones dolosas y lo que resulte en contra de Remmy Valenzuela, también conocido como "El príncipe del acordeón".

Remmy Valenzuela tiene 29 años de edad y es originario de Guasave, Sinaloa. Tuvo sus inicios en la música a los 12 años de edad tocando batería y después guitarra. Tuvo su debut en su tierra natal en un grupo llamado "Los Estudents" como baterista.

Luego de formar parte de varias agrupaciones musicales, Remigio Alejandro dio inicio a su carrera como solista en el 2007 con el lanzamiento de su canción "Por tenerte". Un año después sacó su primer álbum solista "15 corridos de alto nivel".

Poco después obtuvo gran fama y reconocimiento con las canciones "Te tocó perder" y "Mi Princesa". Remmy Valenzuela ha sido nominado a los premios Latin American Music Awards y Grammy Latinos. Cabe señalar que tras firmar con la casa disquera Fonovisa, lanzó los que han sido sus más grande éxitos musicales.

Cabe resaltar que su álbum de 2015 "Mi princesa" fue todo un éxito de ventas, el cual incluye "Mi princesa", "Caricias clandestinas", "Pedazos de mí", "Espero con ansias", "Oasis de amor" y "Veme aquí".

El último álbum de estudio que el cantautor y acordeonista sinaloense lanzó fue en el 2019; se trata de "80% Mío", álbum que contiene al megahit "Que levante la mano".

La carrera musical de Remmy Valenzuela no solo está marcada por sus éxitos, sino también por diversos escándalos. Uno de estos ocurrió en octubre de 2013. "El príncipe del acordeón" amenizaba una fiesta privada para supuestos delincuentes, cuando de un momento a otro, llegaron elementos de La Marina y posteriormente se llevó a cabo un enfrentamiento. El cantante resultó herido por una bala perdida; los hechos ocurrieron en Santa María del Oro, Nayarit.

Ahora ante la supuesta golpiza que le dio a uno de sus primos y a su novia, Remmy Valenzuela vuelve a estar en el ojo del huracán. Hasta el momento el cantante sinaloense no ha comentado nada al respecto.

En una entrevista para el programa "Suelta la sopa", Carlos Armando "N" aseguró que su primo Remmy Valenzuela arrastró a su novia tomándola del cabello y pegándole contra el barandal, ante esto de manera inmediata se le fue encima para poder separarlos.

Me decía que me quitara, que no sabía de dónde se había metido (su novia) y que ahorita iba yo, prácticamente estaba matando a mi novia.