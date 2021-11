¿Quién es Rich Paul, el novio de la cantante británica Adele?

Reino Unido.- La cantante británica Adele Laurie Blue Adkins, conocida simplemente por su primer nombre, es una de las artistas más aclamadas en el mundo, aunque su vida amorosa no ha sido de lo mejor, pues recién salió una relación que no funcionó como lo esperaba.

La intérprete de temas como 'Rolling in the deep', 'Hello' y 'Easy on me', luego de atravesar una tormentosa separación con Simon Konecki, el padre de su único hijo, ha logrado encontrar el amor de nuevo, esto con Rich Paul.

En 2016, Adele se casó con Konecki, un empresario con el que mantuvo una relación de siete años hasta su divorcio en marzo de este año. Tras una fuerte adicción con el alcohol, depresión y fuertes ataques de ansiedad, la cantante logró salir adelante y ahora busca triunfar con su relación.

¿Quién es Rich Paul, el novio de Adele?

Rich Paul es un agente deportivo de 39 años de edad fundador de Klutch Sports Group. Nació el 16 de diciembre de 1981 y se crio en Cleveland, Ohio. Durante su juventud estuvo en la Universidad de Akron, luego se trasladó a Cleveland State, cuando su padre sufrió cáncer intestinal, enfermedad que lo llevó a la muerte y él tuvo que abandonar sus estudios.

Con el sueño de ser un atleta, decidió comenzar con los negocios en el gremio, fue así como conoció a su primer cliente, LeBron James. Rich vendía camisetas deportivas antiguas que sorprendieron al atleta y fue así como inició sus relaciones dentro del deporte.

Luego de que LeBron fuera reclutado por la NBA, él y Rich comenzaron a trabajar juntos, logrando importantes conexiones dentro del ámbito que lo ayudaron a crecer hasta convertirse en el importante agente que es hoy, siendo uno de los mejores en su área.

Al igual que Adele en la música, Rich es todo un ícono en la industria del deporte, representando a los mejores jugadores de baloncesto como LeBron James, Ben Simmons y Trae Young, por mencionar sólo algunos.

