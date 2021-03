Quién es Sabrina Sakae la hermosa hija de Thalia que está por cumplir 15 años

Sabrina Sakae Mottola se convertirá en una princesa de hadas en muy poco tiempo, pues espera muy ilusionada su fiesta de XV años que su madre, Thalía de 49 ya está preparando con muchas ansias, pues la confesión de su vestido ya empezó, es por eso que te contaremos más sobre la joven quien apenas tiene 13.

Para quienes no conocen del todo a Sabrina Sakae es la hija mayor de Thalía y Tommy Mottola, desde que nació el público se dio cuenta del gran parecido que tenía la joven con su prima hermana la actriz Camila Sodi una de las mujeres más bellas del espectáculo desde hace años.

A pesar de tener 13 años la chica al igual que su famosa madre ya sabe de moda, pues basta con ver algunas fan page dedicadas en su honor, donde aparece con outfits de lujo con los que deja en claro que vestir a la vanguardia podría convertirse en uno de sus pasatiempos u y es que en casa tiene la escuela de su madre quien siempre da fe que hablar por lucir al último grito de la moda.

Cómo era de esperarse Sabrina Sakae ya conoce el poder de las redes sociales, pues en Tik Tok tiene varios vídeos a lado de su madre quien se ha convertido en cómplice de algunas publicaciones donde la menor simula ser Thalía en versión adulta algo que le ha fascinado a millones de fans pues consideran que tiene mucha imaginación a la hora de creer contenido junto a la también empresaria.

"Que linda como su madre @thalia", "Que preciosa igual a su madre canta bello Dios la bendiga thalia ", "Son igualitas sin maquillaje de la mama, las cirugías y la compostura aprendida!, "Hermosas las dos me encanta Thalia me mire todas sus novela uno de mis sueños es conociera personalmente algún día, me llamo micaela que dios las bendiga", escriben en redes para Thalía y su hija.

A Sabrina Sakae no solo le fascina usar Tik Tok al igual que su madre, pues como se dijo anteriormente la menor cuenta con fan page, donde han compartido algunos de los cambios que usa la hija del también empresario Tommy Mottola, quien es el super héroe de Sabrina Sakae en especial cuando se van de viaje.

Y es que para quienes no saben viajar a la naturaleza es otra de las cosas que le fascinan a Sabrina Sakae es viajar, pero donde la naturaleza abunden, pues las maravillosas vistas de lagos o playas es algo que le gusta mucho a la menor, esto gracias a su madre que le inculcó amar todo lo relacionado con lo natural.

