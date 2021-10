¿Quién es Sarah Margaret Qualley, la actriz de la serie Las cosas por limpiar, de Netflix?

México. Las cosas por limpiar es la nueva serie de Netflix que se estrenó el pasado 1 de octubre en dicha plataforma de streaming y está causando furor. Sarah Margaret Qualley es la protagonista.

Sarah Margaret Qualley está llamando la atención con su actuación en Las cosas por limpiar, serie que habla de las difíciles vivencias a las que se enfrenta una empleada doméstica para subsistir y mantener a su hija.

Las cosas por limpiar consta de 10 capítulos y está basada en la autobiografía Maid: hard work, low pay, and a mother´s will to survive (Sirvienta: trabajo duro, sueldo bajo y la voluntad de una madre de sobrevivir) de Stephanie Land.

Sarah Margaret Qualley es originaria de Kalispell, Montana, Estados Unidos, (1994) y se dio a conocer tras protagonizar el anuncio de Kenzo World e interpretar a Jill Garvey en la serie de HBO, The Leftovers, a Pussycat en Once Upon a Time in Hollywood y a Mama y Lockne en el videojuego Death Stranding.

Sarah Margaret Qualley. Foto de Instagram

Además de actriz, Margaret Qualley es bailarina y modelo. Según información en su biografía, estudió danza en la Escuela de Artes de Carolina del Norte y también estudió en la Professional Children’s School de Nueva York.

En 2011, cuando tenía 16 años de edad, Qualley debutó como modelo durante la New York Fashion Week, modelando para Alberta Ferretti, actualmente tiene 26 años y su rostro ya es familiar en la pantalla.

Durante 2013 apareció por vez primera en la película de Gia Coppola, Palo Alto, luego trabaja para HBO en The Leftovers y en la película de Netflix Death Note.

Durante 2016 interviente en la película d Shawn Christensen, Sidney Hall y en 2019 participa en la novena película de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, como una de las integrantes de la familia Manson.

Los pasos que Sarah Margaret Qualley ha dado hasta ahora con su trabajo como actriz han sido bastante sólidos y le han permitido mostrar su talento en los proyectos en que ha participado.

Y a como va, seguramente Margaret Qualley seguramente dentro de poco será una de las actrices más reconocidas mundialmente por su trabajo como actriz que hace bastante bien.