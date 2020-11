¿Quién es Sebastian Bear-McClard, esposo de la hermosa modelo Emily Ratajkowski?

La modelo Emily Ratajkowski sorprendió a sus millones de seguidores a fines de febrero de 2018, con su íntima boda secreta con Sebastian Bear-McClard. La también actriz estadounidense contrajo matrimonio a las pocas semanas de haber iniciado su noviazgo con Sebastian, en el Ayuntamiento de Manhattan, distrito de Nueva York ante solo seis testigos: los actores Josh Ostrovsky y Josh Safdie, y cuatro amigas de Emily.

Emily Ratajkowski y Sebastian Bear-McClard comenzaron a salir en diciembre de 2017 y sería el 14 de febrero de 2018, cuando la hermosa modelo confirmaría su relación amorosa con una fotografía que compartió de ambos en su perfil de Instagram. En octubre pasado la modelo sorprendió una vez más a sus fans, al anunciar su primer embarazo. Ante esta maravillosa noticia, muchas personas que no sabían mucho sobre el papá de su hijo, se han preguntado: ¿quién es el esposo de Emily Ratajkowski?

Sebastian Bear-McClard es un actor y productor quien ha trabajado en diferentes películas como "Good time" en 2017 (protagonizada por Robert Pattinson), "Heaven knows what" en 2014, "Still life" en 2006 y otras más. El esposo de Emily Ratajkowski también es socio de la compañía de producción Elara Pictures, donde trabaja con guionistas y productores como Joshua y Ben Safdie.

Con esta fotografía Emily Ratajkowski dio a conocer su boda con Sebastian Bear-McClard.

El actor Sebastian Bear-McClard ha sido nominado a varios premios Gotham Independent Film Awards, incluido Mejor Largometraje por "Good time"; asimismo se postuló para un premio Independent Spirit en 2014 por la película "Heaven knows what". A diferencia de su esposa Emily Ratajkowski, Sebastian mantiene un perfil bajo en redes sociales. Su anterior cuenta de Instagram, en la que publicaba arte y otras imágenes abstractas bajo el nombre de @sebobear, prácticamente ha desaparecido.

Emily Ratajkowski y Sebastian Bear-McClard a poco de ser papás

Fruto de su matrimonio y amor, Emily Ratajkowski y Sebastian Bear-McClard esperan la llegada de la cigüeña. La modelo (quien ha sido considerada una de las mujeres más hermosas del mundo), tiene seis meses de embarazo.

La también empresaria estadounidense nacida en Inglaterra, anunció su primer embarazo con un ensayo muy personal publicado en el portal Vogue. Emily Ratajkowski explora cuestiones sobre el género y la identidad de su bebé. "Soñé contigo por primera vez la otra noche, te estamos esperando, preguntándonos quién serás", expresó la modelo. la esposa de Sebastian Bear-McClard contó el por qué no quiere revelar el sexo de su bebé. "Cuando mi esposo y yo les decimos a mis amigas que estoy embarazada, su primera pregunta después de 'felicitaciones', es casi siempre: '¿sabes lo que quieres?'. Nos gusta responder que no sabremos el género hasta que nuestro hijo tenga 18 años y que entonces nos lo harán saber".

"Todos se ríen de esto, sin embargo, hay una verdad en nuestra línea, una que insinúa posibilidades que son mucho más complejas que los genitales con los que pueda nacer nuestro hijo: la verdad de que, en última instancia, no tenemos idea de quién, en lugar de qué, está creciendo dentro de mi vientre".

Foto: Instagram @emrata

Asimismo Emily Ratajkowski se pregunta: "¿quién será esta persona? ¿De qué tipo de persona nos convertiremos en padres? ¿Cómo cambiarán nuestras vidas y quiénes somos? Este es un concepto maravilloso y aterrador, uno que nos deja indefensos y humillados".

Me gusta la idea de imponer a mi hijo la menor cantidad posible de estereotipos de género, pero no importa cuán progresista pueda esperar ser, entiendo el deseo de conocer el género de nuestro feto; se siente como la primera oportunidad real de vislumbrar quiénes podrían ser. A medida que mi cuerpo cambia de maneras extrañas y desconocidas, es reconfortante obtener cualquier información que pueda hacer que lo que viene se sienta más real.