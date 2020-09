¿Quién es Sofía Rivera Torres, la prometida del hermano de Luis Videgaray?

Rodeados de muchos pétalos blancos y velas, Eduardo Videgaray le pidió matrimonio a su hermosa novia Sofía Rivera Torres: "¡dijo que sí!", expresó el conductor de televisión en sus redes sociales junto a una fotografía donde podemos verlo hincado, dándole el anillo de compromiso a Sofía.

La futura esposa del hermano de Luis Videgaray (a quien Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, señaló como el protagonista y operador de sobornos durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto), expresó que cuando ambos hicieron pública su relación amorosa, muchas personas aseguraron que solo duraría tres meses. "Tú y yo nos volteábamos a ver y nos decíamos: 'es que no tienen ni p*ta idea'.

"Pero nosotros tampoco sabíamos que esto existía antes de conocernos y sí, nosotros no nos conocimos, nos reconocimos. ¡Encontré a mi alma gemela! A poco más de un año juntos, hemos decidido que lo que nos quede de vida lo pasaremos así, juntos", manifestó Sofía Rivera Torres en sus redes sociales, luego de recibir el anillo de compromiso por parte del hermano de Luis Videgaray, ex secretario de Relaciones Exteriores de México.

¿Quién es Sofía Rivera Torres, prometida del conductor de televisión Eduardo Videgaray? Entre ambos hay una diferencia de 24 años; él tiene 51 años de edad y ella, 27. La cuñada de Luis Videgaray es originaria de San Diego, California (Estados Unidos). Es una conductora de televisión, locutora de radio e influencer.

Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres decidieron dar el siguiente paso en su relación. Foto: Instagram @eduardovidegaray

Sofía Rivera Torres inició su trayectoria en la televisión en 2014 en el programa de EDM, "All Access" a través de E! Entertainment para toda Latinoamérica. Posteriormente estuvo al frente del programa de música electrónica "The release" producido por Vice Media, a través de Sony Entertainment Television. En 2016 la bella influencer se unió a Imagen Noticias de Imagen Televisión, en la sección de espectáculos.

Actualmente protagoniza la serie "El mundo real: Ciudad de México" que se transmite a través de Facebook Watch, además es co-conductora del programa "¡Qué importa!" (junto a su prometido Eduardo Videgaray) de Imagen Televisión.

Sofía Rivera Torres tiene más de medio millón de seguidores en Instagram. Foto: Instagram @sofiariveratorres

En su publicación en Instagram donde compartió el momento donde recibió el anillo de compromiso, por parte de Eduardo Videgaray, Sofía Rivera Torres resaltó "no somos perfectos, he cometido errores, te he lastimado. Has cometido errores, me has lastimado, pero todos los días nos elegimos a nosotros y cada día al amanecer seguiré eligiéndote para siempre".

Tú y yo siempre estamos por encima de nuestros egos, por encima de nuestros pasados, por encima de nuestros miedos. Eres mi cuento de hadas, eres mi 'érase una vez', eres mi felices para siempre, es solo el comienzo. Gracias por escogerme para crear nuestro proyecto más importe, la vida. Prometo tener buen humor y mala memoria.

