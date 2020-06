Quién es Timothée Chalamet, la nueva conquista de Eiza González

Timothée Chalamet, actor franco estadounidense se volvió tendencia en las redes sociales luego de ser captado en el destino turístico de Los Cabos, en México acompañado de la actriz mexicana Eiza González, donde se les vio besándose.

Chalamet se convirtió en uno de los actores favoritos por su protagonico en la película Call Me by Your Name (2017) donde dio vida a joven italiano que se enamora de un estudiante universitario. La última vez que lo vimos en la pantalla grande fue en Mujercitas (2019), película donde obtuvo el papel de Laurie.

¿Quién es Timothée Chalamet?

Timothée Chalamet nació el 27 de diciembre de 1995 en Nueva York, Estados Unidos. Actualmente tiene 24 años. Es hijo de Nicole Flender, agente de bienes y raíces y exbailarina de Broadway, y Marc Chalamet, editor de UNICEF. Timothée tiene doble nacionalidad: estadounidense, por parte de su madre; y francesa, por parte de su padre.

La hermana mayor de Timothée se llama Pauline, actriz que vive en París. Chalamet tiene familiares maternos que se dedican al mundo del cine; sobrino del cineasta Rodman Flender y la productora y escritora Amy Lippman. Su abuelo materno fue el guionista Harold Flender y su abuela, Enid Flender, exbailarina de Broadway.

Timothée pasó su infancia entre el barrio Hell's Kitchen en Manhattan, Nueva York, y Le Chambon-sur-Lignon, un pueblo francés de donde proviene la familia de su padre. Asistió a la escuela PS en Manhattan para la escuela primaria y luego al selectivo programa Delta en la escuela intermedia Booker T. Washington, donde señaló el actor que le parecieron "tres años miserables" por la rigurosidad académica.

Continúa sus estudios en la escuela de artes escénicas llamada Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts, lugar donde encontró la pasión por la actuación y se graduó en 2013. Protagonizó sus producciones como Cabaret y Oscar Lindquist en Sweet Charity.

Por consejo de su compañera de Homeland y exalumna de Ivy League, Claire Danes, Chalamet se matriculó en la Universidad de Columbia donde estudió un año antropología cultura. Luego de ese año se transfirió a la Escuela de Estudios Individualizados Gallatin de la Universidad de Nueva York para continuar con su carrera como actor.

Carrera profesional como actor

Cuando era niño, Timothée apareció en varios comerciales y cortometrajes de terror, para luego debutar en la televisión en episodios de la serie de casos policiales La ley y el orden (2009). Consiguió un papel menor en la película para la televisión Loving Leah (2009). En 2011, hizo su debut en el teatro en la puesta en escena Off-Broadway The Talls, comedia sobre la llegada a la adolescencia ambientada en la década de 1970.

En 2012, Timothée Chalamet participó en la serie dramática Royal Pains, y en la serie de espías y suspenso Homeland, donde junto al elenco fue nominado a los Premios del Sindicato de Actores al mejor reparto de televisión.

Posteriormente, Chalamet tuvo papeles en el cine en "Men, Woman & Children" (2014), "Interstellar" (2014), "Worst Friends" (2014), "One & Two" (2015), "Love the Coopers" (2015), "Prodigal Son" (2016), "Miss Stevens" (2016).

Timothée Chalamet en la popular película Call Me by Your Name

Timothée obtuvo el papel principal en la película Call Me by Your Name de Luca Guadagnino basada en la novela del mismo nombre de André Aciman. Chalamet dio vida al personaje de Elio, un joven que vive en Italia durante la década de 1980, quien se enamora de Oliver (Armie Hammer), un estudiante universitario que se queda en casa de la familia de Elio.

Para este papel, Timothée tuvo que aprender a hablar italiano, tocar guitarra y el piano. La actuación en esta película fue aclamada en su esteno en el Festival de Cine de Sundance. The New York Times presentó la actuación de Chalamet en su lista de los diez mejores actores del año.

Por su actuación en Call Me by Your Name, Timothée ganó un Premio Gotham por "Actor Revelación y recibió nominaciones al Premio Globo de Oro al "Mejor actor en un drama cinematográfico, Premio del Sindicato de Actores a la "Mejor actuación de un actor masculino en un papel protagónico", Premio BAFTA al "Mejor actor en un papel protagónico" y el Premio Óscar al "Mejor actor", entre muchos otros premios.

En enero de 2020, Timothée tuvo al menos cuatro proyectos próximos. Obtuvo el personaje principal en la adaptación de Denis Villeneuve de la novela de ciencia ficción Dume y en el drama del director Wes Anderson en The French Dispatch. Además, Chalamet debutará en el teatro de Londres en la obra 4000 Miles, coprotagonizada por Eileen Atkins, que inicialmente estaba programada para abril de este año, pero fue pospuesta por la emergencia sanitaria mundial de la pandemia del Covid-19.

Timothée Chalamet es captado besando a Eiza González

El 23 de junio empezaron a circular imágenes en redes sociales de los actores Timothée Chalamet y Eiza González donde se les captó besándose en el destino turístico de Los Cabos, en México.

De acuerdo a la información de TMZ, las muestras de cariño entre los actores no fueron solo besos, sino más gestos románticos como Timothée tocando la guitarra y cantando para la ctriz, mientras otras personas los acompañaban.

Timothee Chalamet Makes Out with & Serenades GF Eiza Gonzalez in Mexico https://t.co/RArhQutxuZ — TMZ (@TMZ) June 23, 2020

