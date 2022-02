¿Quién es Troy Kotsur, primer actor sordo nominado a los Óscar? Espera más comprensión de Hollywood

Hace unas semanas la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, dio a conocer a los nominados para los Premios Óscar 2022, los galardones más prestigiados y codiciados de la industria cinematográfica. El estadounidense Troy Kotsur fue contemplado en la categoría "Mejor actor de reparto", por su personaje de Frank Rossi en la película CODA, convirtiéndose en el primer actor sordo nominado a los premios de la Academia.

En una entrevista para The New York Times mediante una videollamada y acompañado por un intérprete de lenguaje de señas, el actor estadounidense expresó: "por fin tengo más confianza y esto es solo el principio para mí, incluso en esta etapa, así que ya tengo muchas ganas de empezar mi nueva travesía".

Troy Michael Kotsur tiene 53 años de edad. Es originario de Mesa, una ciudad ubicada en el condado de Maricopa, en Arizona, Estados Unidos. Desde la secundaria tuvo deseos de ser actor.

Estudió actuación en la Universidad Gallaudet, en Washington D. C., una institución privada, que cuenta con el apoyo directo del congreso, para la educación de personas sordas y con problemas de audición. Comenzó su carrera artística en obras de teatro.

En el 2021 formó parte del elenco de CODA, una comedia dramática de Apple+. Su personaje Frank Rossi, es un pescador sordo que lucha por relacionarse con su hija adolescente, Ruby, el único miembro oyente de su familia. Su grandiosa actuación le valió su primera nominación al Óscar.

Troy Kotsur espera que con CODA, la industria cinematográfica pueda comprender mejor a los actores sordos.

Realmente espero que Hollywood haya aprendido a tener paciencia, porque he sido paciente tratando de trabajar con personas oyentes a lo largo de los años.

En la entrevista con The New York Times, hizo énfasis al mencionar: "es muy importante no pensar en los actores sordos desde una perspectiva de limitaciones, porque como sordo puedo conducir, puedo cocinar, puedo tener sexo, puedo hacer todo, lo único donde hay una barrera es en la comunicación, y eso es todo".

Cabe mencionar que CODA, escrita y dirigida por la cineasta estadounidense Sian Heder, un acrónimo en inglés para referirse a un "hijo de padres sordos", fue nominada como "Mejor película" y "Mejor guion adaptado".