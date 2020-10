Quién es Vaitiare Hirshon la ex de Julio Iglesias que tiene cáncer

Vaitiare Hirshon es una actriz y modelo francesa, quien se popularizó en México en los años ochentas tras mantener un romance con el cantante Julio Iglesias, después de que este terminara su matrimonio con Isabel Preysler. Actualmente vive en Estados Unidos, y ha reaparecido en los medios de comunicación para dar testimonio de su vida personal.

Hoy por hoy, Hirshon se encuentra enfrentando una difícil etapa en su vida, al haber sido diagnosticada con cáncer de médula, padecimiento del cual está siendo tratada en estos momentos.

Vaitiare Hirshon se ha mostrado abierta a compartir información personal acerca de este proceso, a través de fotografías en las que se le ve sin cabellera, pero con una enorme sonrisa.

Adiós, adiós, estoy bailando. Después de tres meses pude decir gracias y adiós a la fabulosa línea Hickman —así se llama el catéter— de mi pecho. Qué invento tan increíble. Ya no hay agujas para extraer sangre ni para recibir plaquetas o sangre. Día 96″, publicó Vaitiare en sus redes sociales.

En estas líneas hace referencia a los tres meses transcurridos desde su operación de trasplante de médula, mismo que agradeció a través de mensajes de afecto:

"Dios me dio una segunda oportunidad. Mi donante de Alemania, una joven de 26 años, es mi ángel. Espero que en un año podamos conocernos. Ella me ha dado el ragalo más hermoso", mencionó.

La ex de Julio Iglesias se retiró del mundo del espectáculo tras el nacimiento de sus dos hijos: Tatiana quien ahora tiene 22 años, producto de su relación con el actor Michael Shanks y Kenta de 16 años, hijo que tuvo con el diseñados Edgar Asars.

Por otra parte, también relató por medio de sus redes sociales, un hecho casi inédito que salió a relucir gracias a la insistencia de su hija Tatiana.

Hace tres años, mi hija de 18 años me sorprendió completamente. 'Mamá quiero hacer un cortometraje sobre el abuso que sufriste en Tahití cuando tenías ocho años. Por favor, cuéntame la historia".

Vaitiare Hirshon declaró que tomó la decisión de contarle la verdad a su hija para sanar a la niña rota que lleva dentro desde hace tantos años.

“Fue mi primer día de regreso a Tahití después del divorcio de mis padres. Mi hermano y yo habíamos ido a comprar caramelos de coco ese día. Era una bonita tienda en nuestro barrio, con luces brillantes y pasillos limpios. Mi hermano se lanzó a una nueva máquina de pinball como una polilla a la luz, mientras que yo fui directa a la parte de atrás, mirando las bolsas de colores brillantes. El dueño de la tienda, un gran hombre, fue detrás de mí. A esa edad, en la isla, solo llevábamos un biquini. Me acarició los brazos, fue bajando y me penetró con los dedos mientras yo me quedaba petrificada, con un tremendo miedo que llenó todo mi cuerpo”. Hirshon.

En la actualidad, Vaitiare mantiene una relación afectuosa con el artista Julio Iglesias y el resto de la familia, así como lo explicó en Vanity Fair en verano de 2018, cuando coincidieron en un viaje a Madrid. "Todo lo que me evoca es fabuloso, le tengo un gran cariño", citó.