¿Quién es el Pato Zambrano, ex Big Brother detenido por la policía?

En marzo de 2002 Televisa estrenó el reality show "Big Brother", donde 12 distintos participantes (seis hombres y seis mujeres), estuvieron en una casa aislados del mundo exterior por 106 días (no todos estuvieron estos días) y fueron vigilados las 24 horas del día por distintas cámaras de televisión. Entre los participantes estuvo Patricio Zambrano, "El Pato", originario de Monterrey, Nuevo León.

Hoy en día "El Pato" Zambrano tiene 54 años de edad. Como participante de Big Brother se caracterizó por leer la biblia ante las cámaras, por cuidar a la vaca "Chenta" y por el intento de relación amorosa que tuvo con Rocío Cárdenas, ganadora del reality. "El Pato" no perdía ocasión para decir que, en caso de ganar, iba a donar parte del premio a los ancianos.

Patricio Zambrano se convirtió en tendencia recientemente tras ser arrestado por elementos de la Policía Municipal de Santiago, Nuevo León. ¿Qué fue lo que pasó? El ex Big Brother estaba supuestamente en un área restringida de la Presa de la Boca. Según los elementos policiacos rompió las restricciones de confinamiento ante la pandemia que se vive.

En redes sociales fue publicado el video de su detención.

Posteriormente "El Pato" compartió un video en su perfil de Facebook afuera de las instalaciones de la Policía, acusando a los agentes de agredirlo, quitarle su cubrebocas y escupirle.

Mira cómo me cachetearon, tengo la cara dormida, mira cómo me esposaron. No estoy chillando, estoy exponiendo como maltratan las autoridades.