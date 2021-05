¿Quién es el actor Gabriel Porras, con quien Itatí Cantoral le fue infiel a Eduardo Santamarina?

La actriz mexicana Itatí Cantoral confesó en una entrevista con Yordi Rosado, haberle sido infiel a Eduardo Santamarina con el también actor Gabriel Porras. La también cantante manifestó que esto ocurrió cuando su matrimonio con el padre de sus gemelos estaba en una severa crisis.

Ya estábamos separados, ya estábamos mal, yo me adelanté porque empecé a salir con otra persona que se llama Gabriel Porras, no estaba yo divorciada.

Gabriel Porras es un actor de telenovelas originario de la Ciudad de México y hoy en día, tiene 53 años de edad. Estuvo casado con la actriz venezolana Sonya Smith del 2008 al 2013. Tuvo su debut actoral a fines de la década de los 90's en la telenovela de TV Azteca "Tres veces Sofía".

Gran parte de su trayectoria actoral la conforman exitosas producciones en Telemundo, entre estas "Sin senos no hay paraíso", "La reina del sur", "Los miserables", "Mariposa de Barrio" (donde interpretó a Don Pedro Rivera, papá de la fallecida cantante Jenni Rivera), y muchas más.

También ha formado parte de algunos programas de televisión y varios proyectos de cine como "La misma luna", película donde interpretó a "Paco", con quien la protagonista Kate del Castillo contrae matrimonio para obtener la ciudadanía estadounidense.

En el 2016 Gabriel Porras ganó el Premio Tu Mundo a "Mejor actor protagónico", por su papel en la telenovela "Bajo el mismo cielo".

En su entrevista con Yordi Rosado la actriz Itatí Cantoral, protagonista de la serie de televisión "Se rentan cuartos", dijo que nunca estuvo enamorada de Gabriel Porras, simplemente lo usó como un "salvavidas", ante la situación que estaba teniendo en su matrimonio con Eduardo Santamarina.

"Yo presiono de Eduardo para el divorcio, firmamos el divorcio y yo terminé mi relación con Gabriel Porras, porque él supo que nunca lo quise, lo agarré como salvavidas, yo jamás pensé que me iba a divorciar, mis papás me educaron así de 'la princesa de la casa', yo pensé que a mí me iban a aguantar todo, la vida no es así, ese fue el primer golpe de mi vida".