¿Quién es el actor Park Seo Joon, quien formaría parte de "The Marvels" en la cuarta fase del UCM?

Park Seo Joon se uniría al elenco de la película "The Marvels", dirigida por la cineasta estadounidense Nia DaCosta y que tiene programado su estreno en las salas de cine para noviembre de 2022 como parte de la fase cuatro del Universo cinematográfico de Marvel (UCM).

"Sin comentarios", manifestó Awesome ENT, agencia que representa a Park Seo Joon, con respecto a los rumores de que se unirá al elenco de "The Marvels", protagonizada por la actriz estadounidense Brie Larson.

Cabe mencionar que "The Marvels" es producida por Marvel Studios y distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures; será la secuela de "Capitana Marvel", la continuación de la serie de Disney+ "Ms. Marvel" y será la película número 32 del Universo cinematográfico de Marvel.

Park Seo Joon es un reconocido cantante y actor surcoreano de 32 años de edad; es originaria de Seúl, Corea del Sur. Tuvo su debut actoral oficial en la serie de televisión "Dream High 2" con el personaje de "Si Woo". Fue el conductor del programa musical Music Bank desde octubre de 2013 hasta abril de 2015.

Ha protagonizado una gran variedad de K-Dramas, entre estos "Hwarang", "Kill me, heal me", "She was pretty" y "What's wrong with secretary Kim?".

Uno de los doramas que más éxito y reconocimiento internacional le ha dado a Park Seo Joon, fue "Itaewon Class" donde dio vida a "Park Sae-ro-yi", un hombre que no acepta la injusticia y que se apresura, pero que también alberga ira después de la muerte de su padre.

Park Seo Joon forma parte de los integrantes del "Wooga squad", el famoso grupo de amigos conformado por el cantautor V de BTS, el cantante y actor Park Hyung Sik, el actor Choi Woo Shi y el cantautor Peakboy.

Cabe mencionar que tuvo una participación especial en la película ganadora del Premio Óscar "Parasite" del cineasta surcoreano Bong Joon-ho. Actualmente Park Seo Joon se encuentra filmando la película "Concrete Utopia".

En mayo pasado celebró 10 años desde su debut como actor; en una live streaming con sus fans a través de KakaoTV, comentó: "cuando miré hacia atrás en el tiempo entre ahora y cuando comencé a actuar, de alguna manera ya habían pasado 10 años. Hubo momentos felices, divertidos y difíciles".

Creo que pude llegar tan lejos sin grandes luchas debido al amor y apoyo enviado por mis fans, quiero compartir mi más sincero agradecimiento con ellos.

