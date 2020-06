Los personajes de Anne with an E, una de las series más populares de Netflix, han llegado a los corazones de sus seguidores para quedarse. Y es que esta serie, inspirada en los libros canadiendes de la escritora Lucy Moud Montgomery "Anne of Green Gables", ha sido una adaptación éxitosa por su historia, paisajes y excelentes actores.

Uno de los personajes importantes, que tal vez no es de los más favoritos, es el estricto maestro del pueblo de Avonlea es Mr. Phillips, quien se ve en un escándalo por mantener una relación en secreto con una alumna, y quien además parece dudar de su orientación sexual.

¿Quién es el actor de Mr. Phillips en Anne with an E?

Stephen Tracey, es actor, escritor, fotógrafo y modelo profesional, que le dio vida al personaje de Mr. Phillips en la serie Anne With an E. Nació el 4 de marzo de 1992 en Alberta, Canadá. Actualmente tiene 28 años.

Stephen pasó la mayor parte de su infancia en la granja de su familia, donde creó un amor por los animales, en específico los caballos. Tiene dos hermanas, Sinead y Sam.

Comenzó su carrera creativa en un programa de bellas artes en la escuela secundaria Victoria School of The Arts, con interés en la ilustración. Actualmente es un ilustrador increíble. Además de capturar la belleza de la naturaleza por medio del arte, Stephen también se interesó en la fotografía.

Modelo profesional

Stephen continuó explorando las bellas artes y se graduó de la Escuela Nacional de Teatro de Canadá, y ha obtenido papeles profesionales en Toronto en la televisión en programas como Quantico (ABC), Reinado (CW), y más actualmente en la serie de Netflix Anne with an E (CBC).

En su carrera como modelo ha aparecido en muchas revistas como: IN, Adon, Wedding Star, JÕN, Huff, Elegant Wedding, Vogue Italia, Volant y A Book Of. Los fánaticos de la serie Anne with an E han comparado su papel como un maestro de escuela estricto con sus atractivas fotos como modelo.

Con casi 100 mil seguidores en instagram, Stephen Tracey es un defensor de la inclusión en las artes en el mundo y le gusta viajar a zonas remotas para aprender de las culturas de todo el mundo.

Stephen Tracey en Anne with an E

Stephen Tracey, actor conocido por dar vida al profesor Mr. Phillips en la adaptación de 2017 de la novela clásica Anne of Green Gables, titulada Anne with an E durante las dos primeras temporadas de la serie.

Phillips es un maestro en la escuela de Avonlea que tenía una relación secreta con Prissy Andrews. Es un personaje recurrente en Anne with an E. Después de un escándalo en el pueblo tiene que pedir la mano de Prissy

Es un maestro muy estricto con sus estudiantes, suele humillar e inflingir castigos corporales a los estudiantes que considera rebeldes en especial a Anne Shirley-Cuthbert y Cole Mackenzie.

Fuera de clases, Phillips se mostró como un hombre lleno de contradicciones y comportamiento de autodesprecio que llevó a Cole a hablar con Anne que creía que el maestro era un homosexual reprimido.

Gilbert Blythe le pidió en una ocasión a Phillips ayudarlo a estudiar fuera de clases para ser médico, pero este se negó.

