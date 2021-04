¿Quién es el esposo de Carmen Muñoz, conductora del programa Enamorándonos?

La conductora de televisión Carmen Muñoz, quien formaba parte del show de entretenimiento "Enamorándonos", una producción de TV Azteca, constantemente derrocha amor en sus redes sociales con los diversos mensajes que le dedica a su pareja sentimental Juan Ángel Esparza, compartiendo con sus miles de seguidores algunos de los momentos junto a su compañero de vida.

Carmen Muñoz y Juan Ángel Esparza son una de las parejas más sólidas del espectáculo en México; este año celebran 17 años juntos. Fruto de su amor se convirtieron en padres de Cosette Esparza Muñoz.

Juan Ángel Esparza es actor mexicano de cine, teatro y televisión; tiene 47 años de edad y es originario de Montemorelos, estado de Nuevo León, México. Tuvo su debut actoral en 1992 en la telenovela de Televisa "Las secretas intenciones". Posteriormente el esposo de Carmen Muñoz formó parte del elenco de los melodramas "Tres mujeres", "Amigas y rivales", "Las vías del amor", "Cuidado con el ángel" y otras más.

Ha participado en series de televisión como "La rosa de Guadalupe", "Vecinos", "Como dice el dicho" y más. Actualmente podemos ver al actor Juan Ángel Esparza en su personaje del Padre Gabriel en la telenovela de Televisa "Quererlo todo", protagonizada por Michelle Renaud y Danilo Carrera.

En su cuenta de Instagram tiene 138 mil seguidores, red social en la que comparte sus proyectos actorales, momentos familiares junto a su esposa Carmen Muñoz y su hija Cosette, algunos de sus viajes y más.

Cabe mencionar que Carmen Muñoz y Juan Ángel Esparza no están casado. Anteriormente la conductora de televisión dijo al respecto: "nosotros decidimos estar en pareja, formar una familia, comprometernos y no nos ha hecho falta tener un papel o el casarnos".

Yo no me imagino vestida de blanco, yo no me voy a casar y no es algo que me quite el sueño, tenemos un compromiso y queremos estar porque queremos estar.