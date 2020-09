¿Quién es el esposo de Carolina Sandoval, "La Venenosa"?

Carolina Sandoval contrajo matrimonio con Nick Hernández el 11 de abril de 2015. Antes de este matrimonio "La Venenosa" tuvo una relación amorosa (entre el 2003 y 2004) con el locutor de deportes Karim Mendiburu, con quien tuvo a su primogénita Bárbara Camila. A los pocos meses del nacimiento de su hija, la conductora de televisión y el locutor deportivo se separaron; cabe mencionar que Nick estuvo por varios años ausente de la vida de su hija Bárbara.

De su matrimonio el contador venezolano Nick Hernández, "La Venenosa" tuvo a su segunda hija Amalia Victoria. ¿Cómo se conocieron Carolina Sandoval y su esposo Nick Hernández? Ambos se conocen desde hace 30 años, pero desde hace seis años inició su hermosa historia de amor. Nick y Carolina fueron compañeros en el Colegio Las Acacias en Caracas, Venezuela, cuando ambos tenían 13 años de edad.

Por azares destino Carolina Sandoval y Nick Hernández se reencontraron en el 2013 a sus casi 40 años de edad; en el paso del tiempo el amor comenzó a surgir. Iniciaron su noviazgo en 2014 y a fines de ese mismo año se comprometieron. "Ahora caminaré de la mano de mi Nick, del niño del pelo lindo de quien estuve enamorada en el bachillerato", expresó la conductora de televisión en aquel momento, cuando recibió el anillo de compromiso. "La Venenosa" contó que tras la muerte de su papá Oswaldo Sandoval, se volvió a reencontrar con Nick.

Luego de la partida (muerte) de mi hombre favorito, al parecer Dios tenía un plan para mí y es por eso que cada instante desde que mi papá vive en nuestros corazones, le pido a Dios que me ilumine el camino.

La hermosa familia de Carolina Sandoval, "La Venenosa". Foto: Instagram @venenosandoval

Carolina Sandoval recordó cuando caminaba por el Colegio Las Acacias "y lo veía, ese amor inocente, bonito, lleno de ilusión, ahora cobró vida en nuestro presente con una mezcla de sentimientos, la tristeza que llena nuestros ojos de lágrimas al recordar la ausencia de nuestros pades, pues el papá de Nick, Don Nicólas, se fue con Dios en enero y el mío en febrero. Hoy les decimos que estamos comprometidos y que me caso con mi Nick Hernández".

En abril pasado Nick Hérnadez y Carolina Sandoval cumplieron cinco años de matrimonio; en su feed de Instagram le dedicó estas palabras a su esposa: "otra vuelta al sol juntos, le pido a Papá Dios nos dé mucha salud y sabiduría para seguir escribiendo nuestra historia juntos y para seguir guiando los pasos de nuestros hijos (los tuyos, los míos y los nuestros)".

"La Venenosa" describe su relación con su esposo Nick Hernández como "una pareja imperfecta". Carolina Sandoval ha contado en sus redes sociales que no todo es miel sobre hojuelas, pues en ocasiones hay discusiones. "Nadie publica en Instagram 'peleé con mi esposo', nadie lo publica. Uno siempre publica: 'te amo con la vida, eres mi todo, yo te quiero más que a la luna', pero no cuentas que a veces la luna no es de queso, no cuentas que el sol no brilla siempre, quien me diga a mí que tiene una relación cien por ciento perfecta 365 días al año, 24 horas al día, me está mintiendo".

Carolina Sandoval vive rodeada del amor de su esposo, sus hijas, su mamá, amigos y todo sus fans, quienes aman sus "locuras". Anteriormente en sus redes sociales "La Venenosa" escribió este mensaje para su amado esposo: "contigo hasta el fin de mundo, contigo sigo acumulando millas de amor y contigo mi mundo es mejor, mi padre te envío para mi cuando él se marchó, lo sé, lo siento en mi corazón".

