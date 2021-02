¿Quién es el esposo de la guapa actriz colombiana Carmen Villalobos?.

México. Carmen Villalobos es una de las actrices colombianas que ya es conocida en todo el mundo gracias a sus actuaciones en teleseries como Sin senos no hay paraíso y El señor de los cielos, y además de ser talentosa, se caracteriza por ser una mujer sensual. Muchos pensarían que es soltera pero no es así, ya que se encuentra casada.

Carmen Villalobos está casada con Sebastián Caicedo, quien también es actor. Tras once años de noviazgo decidieron casarse en octubre de 2019 y su boda fue una de las más concurridas y elegantes, y fue en playas del hotel Hilton en Cartagena, Colombia, según se informó en distintos portales de noticias.

Además, en sus respectivas cuentas de Instagram ambos actores compartieron imágenes de cómo fue su boda en la que estuvieron acompañados por sus seres queridos. Carmen lució un vestido del diseñador colombiano Jorge Duque color blanco, tipo princesa, con escote profundo y varios encajes de flores en su parte superior.

Caicedo, por su parte, optó por llevar un traje rosa, compuesto por pantalón, chaleco y bléiser, con una camisa blanca y un corbatín negro. "Once años. Te amo, te adoro y te respeto y sé que vamos a lograr cosas increíbles. Te amo con toda mi alma", le expresó él a Carmen, al momento de la ceremonia.

Leer más: Carmen Villalobos, "La chica del bikini azul" conquista en traje de baño

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo se conocieron en el set de grabación de la telenovela Nadie es eterno en el mundo, la cual se transmitió entre el 2007 y el 2008 por la televisión colombiana con éxito. En ese tiempo él acababa de terminar su relación con la actriz Alexandra Serrano y comenzó a salir con Carmen, quien se encontraba soltera. Al poco tiempo se hicieron novios y desde entonces permanecieron sin separarse.

Y en una entrevista que a Carmen le hicieron durante 2017 en el programa Don Francisco, confesó que la caballerosidad de Caicedo fue lo que hizo que se fijara en él y además eso hizo que se enamorara rápidamente también.

Sebastián es de los poquitos hombres que existen, de los detallistas que están pendientes de las mujeres. No necesita que sea una fecha especial para ser especial. Es de los que envía flores; hoy por hoy con la tecnología, los mensajes; las palabras hermosas que me da en los buenos momentos y en los no tan buenos”, dijo Carmen.