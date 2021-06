¿Quién es el ex de Gomita con el que tenía hasta planes de boda?

Pese a que Gomita tiene a su alrededor una gran fama en todo México, lamentablemente no ha tenido la misma suerte en el amor, pues tiene detrás de ella algunas historias que terminaron en corazones rotos.

Muestra de ello, fue su romance con Alberto González, con quien Gomita ya tenía planes de boda, pero que luego de vivir una relación muy mediática al final este terminó, quedando en los fanáticos de ella el deseo de verla caminar por el altar.

Justo hace poco, Gomita había mostrado en video lo que hubiera sido el vestido de novia que hubiera lucido de haberse llegado a realizar el evento, dando a entender que los planes de boda ya están más avanzados de lo que se imaginaba.

Alberto González, el hombre con el que Araceli Ordaz, mejor conocida como ‘Gomita’, iba a casarse, no es necesariamente un famoso o alguien de alto poder mediático como alguien imaginaría para estar con alguien como la ex payasita, sin embargo, sí tiene alguna relación con el espectáculo además de su ex pareja.

Resulta que Alberto González es hijo de Humberto ‘Chiquita’ González, un reconocido ex campeón de box mexicano.

Sin dudas, el romance entre Alberto González y Gomita ha sido el más sonado que la famosa ha tenido, que inició en 2014 y que duró alrededor de tres años, llegando incluso a la pedida de mano y casi hasta caminar al altar juntos.

Pese a ello, sin confirmarse el motivo exacto por el cual decidieron separarse, Gomita declaró hace poco que simplemente sintió que no estaba lista para el matrimonio, por lo que anuló el compromiso, y con ello terminó la relación entre ambos.

En aquella ocasión en que Gomita mostró lo que sería su vestido de novia, reveló también que había regresado el anillo a Alberto González, al no verle ningún uso o un motivo por el cual quedárselo.

Para noviembre de 2017, Gomita fue vista con otro galán con el que mantuvo una relación un poco más fugaz, el actor y bailarín David Ortega, sin embargo esta no prosperó, y desde entonces la ex payasita de la televisión y ahora influencer ha permanecido soltera durante los años posteriores hasta la actualidad.