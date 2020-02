Quién es el grupo regional urbano Tercer Elemento

Una de las agrupaciones del regional urbano que llegaron con todo hace un par de años es Tercer Elemento, quienes han llevado su música de México hasta Las Vegas, convirtiéndose en un fenómeno pues la popularidad que los envolvió fue que el vocalista comenzó con 16 años de edad apoyado por un chico de nacionalidad cubana.

Ellos son Kristopher Nava, Sergio Cárdenas, Melo Mosqueda, Yony Gavilan y Piper, integrantes de la agrupación quienes radican en Estados Unidos ganando popularidad por hacer spanglish con sus temas e incluso han tenido la oportunidad de hacer duetos con algunos grandes, uno de ellos Gerardo Ortiz.

En redes sociales cuentan con más de un millón de seguidores y siguen colocándose en varias estaciones de radio por todo Estados Unidos, además de México.

Los videos de la agrupación cuentan con millones de reproducciones y varios comentarios de todo tipo donde los felicitan por todo lo que han logrado pues han llevado su música a todas partes.

"Chingao cubano me encanta cuanta pasión le pone a los coros", "Me encantaron, no había escuchado mucho de ellos, se ganaron otro fan", "El spanglish del tercer elemento", le escriben los fans.

Algunas canciones de la agrupación son Mi religión, En boca de todos, El chivo y Fire up entre otras composiciones.