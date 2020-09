Quién es el hijo de Louis Tomlinson

El británico Louis William Tomlinson, uno de los integrante de la 'boy band' One Direction, comenzó una relación sentimental con Eleanor Calder en 2011, poco después de haber saltado a la fama mundial con el grupo, relación que ha tenido altos y bajos, pero que sigue vigente en el presente.

Sin embargo, durante en el año 2016, cuando la banda estaba tomando un descanso y Louis se perfilaba como solista, la pareja se tomó un tiempo, fu entonces que Louis tuvo su primer hijo, Freddie Reign Tomlinson, al iniciar una relación breve con Briana Jungwirth.

Actualmente, la pareja ya no está relacionada sentimentalmente, pues Louis Tomlinson volvió a tener una relación con Eleanor Calder en 2017 y siguen juntos a pesar de la estrecha relación que el cantante aún mantiene con Briana, la madre de su hijo.

Freddie Reign Tomlinson ha cautivado a las fans de Louis debido al gran parecido que tiene con su padre, pues a más de 4 años de haber nacido, Freddie ha presentado varios rasgos físicos de su padre.

Briana es actualmente quien se hace cargo de la custodia de Freddie y viven juntos en California, Estados Unidos.

En los últimos meses Louis y Briana se vieron envueltos en polémica debido a que el ex One Direction pidió a la madre de su hijo que no lo expusiera tanto a redes sociales, pues su deseo es que su hijo tenga una vida normal fuera de los reflectores.