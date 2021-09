¿Quién es el imitador de Miguel Bosé, el cual apareció en "El Retador" y podría llevarse una fortuna?

En la emisión de ayer domingo del programa "El Retador", uno de los concursantes dejó maravillados tanto a los jueces como al público, por su fascinante imitación del cantante español Miguel Bosé, siendo uno de los ganadores de la noche. ¿Quién es el imitador de Miguel Bosé en "El Retador"?, se han preguntado varias personas; a continuación te contamos sobre este artista.

Su nombre es Paulo Rojas. Es un actor, productor musical, compositor independiente originario de Chile. Antes de su presentación en el show de Televisa antes mencionado, contó que su carrera como cantante inició en Sídney, Australia, ciudad a la que se mudó siguiendo a su mujer y su primera hija.

"Tenía la urgente necesidad de darles de comer y de sobrevivir, un día frente a un restaurante me senté a tocar la guitarra y a cantar y de repente me llegó una manzana desde arriba, no sólo una, fueron como 3 manzanas, que reventaron y me ensuciaron todo, me sentí muy avergonzado, pero fue una tremenda oportunidad en mi vida porque salió el dueño del local y me invitó a trabajar".

Paulo Rojas, el imitador de Miguel Bosé, manifestó que así como alguien le dio una oportunidad allá en Sídney, venía a "El Retador" en busca de otra oportunidad, "y espero que me vaya muy bien".

Paulo Rojas ha lanzado varias canciones como artista independiente. Foto: Instagram @paulorojasoficial

El artista chileno se apoderó del escenario al interpretar "Amante bandido" y llevar a cabo una perfecta imitación de Miguel Bosé. Los jueces del show Lucero, Itatí Cantoral y Manuel Mijares, quedaron asombrados.

La cantante Lucero expresó: "cuando salió yo dije '¿es Paulo o es Miguel?', eres igualito a él, yo toda mi vida he sido fan de Miguel Bosé, siempre lo he seguido, desde que tenía 12 años, yo te veo en tu cápsula y no te pareces a Miguel, ahora te veo acá y eres Miguel Bosé, está increíble".

Paulo Rojas fue elegido como retador por los jueces, pero no tuvo oportunidad de realizar el duelo a muerte que la campeona se "rajó". Verónica Linares, imitadora de Rocío Dúrcal, dejó la competencia por problemas familiares. "Paulo Rojas se convierte automáticamente en el campeón de imitación y sube al trono con una bolsa acumulada de 300 mil pesos", se publicó en las redes sociales de este programa.

Cabe mencionar que Paulo Rojas fue finalista en "Yo Soy de Chilevisión" en su temporada 2020, como imitador de Miguel Bosé.

