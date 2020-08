¿Quién es el novio de Matilda la muerta, hija de la periodista Mónica Garza?

Matilda la muerta, hija de la periodista Mónica Garza y del productor de comerciales Pedro Ávila, es una amante del dark art. Su talento artístico, atractivo físico y su look original causan gran sensación en redes sociales. A sus 21 años de edad es una tatuadora profesional y artista plástica; asimismo la defensora de animales ya tiene un dueño de su corazón, quien no duda en expresar su amor por ella en sus redes sociales.

El novio de Matilda la muerta se llama Leonel Vega; en sus redes sociales se hace llamar "Phoenix Ghoul" (Necrófago fénix). En su feed de Instagram el afortunado novio de la hija de Mónica Garza, ha compartido varios mensajes amorosos como este: "pequeña vampira hermosa, tenemos diferentes formas en estos últimos años. Pasamos por circunstancias que nos hicieron mejores personas, pero al final nos dimos cuenta de que este amor mutuo nunca se había ido y este amor puede romper todas las barreras y cuando encuentras a la persona que corresponde a tu vida, no hay nada que los separe ni el tiempo ni la distancia. Esta es una nueva oportunidad y un nuevo comienzo, amo a esta pequeña vampira para siempre".

Por su parte Matilda la muerte se refiera a Leonel Vega como el "amor de mi vida". De acuerdo con otras de las publicaciones del novio de la hija de la periodista Mónica Garza, ambos estuvieron separados por un tiempo, pero su amor es más grande que cualquier circunstancia que hayan pasado. "Definitivamente lo mejor que me pasó este año y lo único bueno fue encontrarme nuevamente con el amor de mi vida. Fueron dos años difíciles para los dos, tuvimos diferentes experiencias y conocimientos en este momento de que no estábamos juntos".

Eso nos permitió ser mejores personas para madurar y tener una convivencia más saludable para los dos. Aprendimos a perdonarnos y cuidarnos los unos a los otros, pero lo más importante es que aprendimos que el destino nos unió y nacimos para estar juntos. Cuando la vida te da tu alma gemela, no hay nada ni nadie que los separe. Somos dos almas destinadas a estar juntas.

Leonel Vega y Matilda la muerta estuvieron separados por un tiempo. Foto: Instagram @phoenix_ghoul

En la última publicación en su cuenta de Instagram, Leonel Vega compartió este poema a su amada Matilda la muerta. "Dos cuerpos pero un alma, amantes de la muerte, dijeron. Dije que ella es mi alma gemela, mi único amor en la vida, mi amor eterno, ella es tan perfecta, sus ojos, su cuerpo, sus labios. Ella es hermosa y todo para mí, pero lo más importante, ella es la única chica que amo y admiro y nunca habrá nadie como ella o amor como el nuestro. Te amo más que a todos los cementerios del mundo".

Matilda la muerta y su novio Leonel Vega. Foto: Instagram @phoenix_ghoul

Por otra parte, a principios de julio pasado Matilda la muerta abrió su corazón en una columna de opinión en el portal yotambién.mx, donde habló sobre un trastorno que le diagnosticaron cuando tenía 16 años de edad. En su columna "El encierro de la mente" contó cómo ha lidiado con dicho trastorno durante esta pandemia de Coronavirus (COVID-19). "Mi nombre es Matilda Ávila Garza y fui diagnosticada con trastorno límite de la personalidad a los 16 años. Ahora tengo 22 años y soy tatuadora en la Ciudad de México. Me conocen mejor como 'Matilda la Muerta'".

Es verdad que cuando te encuentras a solas con nadie más que con tus propios pensamientos los demonios empiezan a manifestarse, sobre todo cuando no hay muchas distracciones en tu día y tiendes a sobrepensar las cosas más que una persona sin una condición mental.

"Pero este es el tipo de cosas que las personas que vivimos con depresión y ansiedad estamos muy acostumbradas ya, es una lucha constante con tus propios pensamientos que sucede desde que te levantas hasta que te vas a dormir", recalcó Matilda la Muerta. "En este momento hay infinidades de personas en el mundo que tienen algún trastorno y condición mental y no pueden encontrar esta paz que haga de la cuarentena algo más soportable. Cada persona vive de manera muy distinta sus propios infiernos mentales, pero todas vivimos bajo el mismo estigma".

Matilda la muerta tiene más de 76 mil followers en su cuenta de Instagram. Foto: @matildalamuerta

Matilda la muerta resaltó que "solo porque nuestra condición no se vea a simple vista, no significa que no esté ahí. Tener un trastorno de algún tipo no significa que una esté 'loca' o carezca de algunas facultades. Simplemente hace que todo sea más nublado y confuso en nuestros pensamientos y emociones. En fin, ahora no solo tenemos que protegernos de nuestra propia cabeza sino también del mundo exterior".

