Estados Unidos.- Hace algunos meses se dio a conocer que Nicki Minaj se había convertido en madre por primera vez de un niño junto a su esposo Kenneth Petty y muchas personas se han comenzado a cuestionar quién es éste hombre que se ha visto envuelto en diferentes polémicas y aquí te lo contaremos.

¿Quién es el padre del hijo de Nicki Minaj? Kenneth Petty nació en Queens, Nueva York, Estados Unidos, un 07 de abril de 1978, actualmente tiene 42 años de edad y es todo un profesional de la industria musical. El productor ha tenido algunas apariciones especiales en videos musicales de su esposa Nicki Minaj por ejemplo: 'Megatron' y 'Hot girl summer'.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La pareja comparte una curiosa historia de amor, pues parece que el destino se empeñó en juntarlos, ya que mucho antes de convertirse en reconocidas estrellas mantuvieron una relación en su adolescencia mientras vivían en el neoyorquino barrio de Queens y en julio de 2019 las campanas de boda sonaron para ambos.

Conoce a Kenneth Petty, el padre del hijo de Nicki Minaj. Foto: Instagram

La cantante trinitense dio a conocer en Instagram que se había casado compartiendo un video de sombreros y tazas de novios a juego, incluyendo en su descripción: "Onika Tanya Maraj-Petty 10-21.19", logrando recibir las felicitaciones y mejores deseos de sus fanáticos de forma inmediata.

Esta impresionante noticia llegó a pocas semanas de que la rapera diera a conocer a sus seguidores que se retiraría de la industria musical para poder formar una noticia y dejando a muchos de lo más tristes y conmocionados. "He decidido retirarme y tener mi familia. Sé que ahora están felices. Para mis fans, sigan repitiéndome, háganlo hasta que muera, X en la caja, porque nadie me está registrando. Los amo de por vida", compartió en las redes sociales.

Logrando mantener una relación amorosa de ensueño, Nicki Minaj, de 37 años, dio a conocer en el mes de julio que estaba a la espera de su primer hijo junto a su esposo Kenneth Petty, esto con una serie de fotografías donde posó con looks muy coloridos y excéntricos, algo digno de la rapera, pues siempre se ha destacado por los atuendos atrevidos y "alocados" que ha utilizado para videos y presentaciones musicales.

Nicki Minaj y Kenneth Petty parecen haber estado destinados a estar juntos. Foto: Instagram

Kenneth Petty, un hombre problemático

Tras convertirse en un hombre casado, Petty no ha estado exento de controversias y polémicas, ya que es un delincuente sexual condenado por intento de violación en 1995. Según TMZ, el rapero pasó cuatro años en prisión y fue sentenciado a una condena de 10 años en 2006, después de declararse culpable de homicidio involuntario en primer grado.

Desatando una gran polémica, Nicki Minaj salió a defender a su esposo de todos aquellos malos comentarios que hacían en Internet, asegurando que aquel intento de violación de debió a una relación consensuada durante su adolescencia, aun así, la rapera no logró convencer a nadie con sus palabras.

El nacimiento del hijo de Nicki Minaj y Kenneth Petty

Para el mes de octubre llegó la noticia que todos esperaban; el nacimiento de su primer hijo y hasta la revelación de sexo. En Instagram compartió algunas fotografías de los mensajes y detalles que le hicieron llegar figuras como Beyoncé, Kim Kardashian, Kanye West y Karol G, sólo por mencionar algunos. "Gracias a Queen B (Beyoncé), Kim & Ye (Kim Kardashian y Kanye West), Riccardo Tisci, Winnie (Winnie Hawlow), Karol (Karol G) y todos los que enviaron buenos deseos durante este tiempo", escribió.

"Significó el mundo para mí. Estoy muy agradecida y enamorada de mi hijo. Locamente enamorado. Mi pequeño niño favorito en todo el mundo", finalizó revelando el sexo de su bebé.

Aunque la rapera se mostró agradecida y feliz, muchos recordaron una dura experiencia que le ha tocado vivir en el pasado, pues Nicki, en más de una ocasión, ha revelado que no ha olvidado el aborto que tuvo cuando apenas era una adolescente, un trago amargo que confesó "la ha perseguido" durante toda su vida.

En una entrevista para Rolling Stone, la cantante confesó: "Creí que me iba a morir. Era una adolescente. Ha sido lo más duro que me ha tocado vivir hasta ahora". Todo sucedió cuando Nicki era una adolescente, pues quedó embarazada de su novio, un chico mayor del barrio de Queens y desde el primer momento supo que no era el momento para tener al bebé, pues no estaba en disposición para poder cuidar de él apropiadamente.

Ahora, como una mujer madura, disfruta de su primer hijo y recuerda su primer embarazo a través de la música, lo que ha quedado claro en temas como 'Autobiography' y 'All things go', en esta última canción, la cual es una de las más sentimentales y profundas de su carrera, ella canta destapa sus deseos para su hermano menor Micaiah "Caiah" Maraj y se cuestiona cómo hubiera sido su hijo.

Nicki Minaj disfruta su maternida con gran felicidad. Foto: Instagram

"Quiero que Caiah vaya a la universidad, sólo para decir ¡Lo logramos! Mi hijo con Aaron habría cumplido 16 años en cualquier momento, por lo que de alguna manera siento que Caiah lo representa. Es como si fuera el angelito de Caiah mirándolo", canta Nicki en 'All things go'.