¿Quién es el papá de Danna Paola, el suegro de México?

Danna Paola no suele compartir fotografías junto a sus padres, pero cuando lo hace causa mucha ternura y sensación entre sus millones de seguidores. Recientemente compartió en su feed de Instagram una serie de fotos al lado de su progenitor, con motivo del Día del Padre.

El papá de Danna Paola se llama Juan José Rivera y al igual que su hija, tiene su historial musical. "Siempre la niña de papi, te amo", expresó la cantante en su post en Instagram.

En cuenta de Instagram creadas por fans en apoyo de Danna Paola, se han compartido algunas de las fotos que la actriz ha publicado en sus redes sociales junto a su papá, recibiendo comentarios como: "el suegro de México", "saludos suegro", "felicidades suegro", "muchas felicidades a tu papá".

Desde muy pequeña Danna Paola descubrió su pasión por la música, ante el contacto que tuvo con el medio artístico gracias a la profesión de su papá Juan José Rivera, exintegrante del grupo Ciclón.

El grupo Ciclón tuvo su momento en la época de los 80´s; era comandado por el músico y compositor Sergio Andrade. Además del papá de Danna Paola, la banda estaba integrada por Malone, Chico, Paco y Roger. Su género musical era pop, al estilo de otros grupos como Los Chicos, Menudo, Los Chamos, entre otros. Su mayor éxito fueron las canciones "Por favor paren el muro" y "Para no pensar en ti", que tuvo gran aceptación en 1983.

La separación laboral entre Danna Paola y su papá

Por varios años Juan José Rivera fue el mánager de su hija Danna Paola. En una entrevista para el programa En sus batallas en febrero pasado, la cantante habló sobre lo difícil que fue tener que separarse laboralmente de su padre.

"Llevo viviendo sola desde los 19-20 años, el decidir irme de mi casa completamente; al principio, mi padre era mi mánager, el deslindarme de esa parte del nido y decir, 'ahora quiero ir por mi lado', fue súper difícil, ¿por qué?, porque amo a mi familia, porque me encanta compartir, pero también ahora son mi familia y tengo esa lado súper cuidado. Tenemos una familia hermosa y unida, porque a veces es muy difícil combinar el trabajo con la vida familiar".

Fue duro, pero al mismo tiempo muy sano para todos y hoy podemos decir que es una maravilla. Igual me sigue apoyado mi familia con cada cosa que hago, porque me gusta involucrarlos 100 por ciento.

Tras esta decisión, Danna Paola sentía el gran poder de forjar su propio camino en el ambiente artístico. "Tomar esa decisión, el decir 'quiero dejar de ser la niña, quiero dejar de ser manejada', por eso también me retiré de la música hace 7 años, ahora este año, decido tomar las riendas de mi carrera y decir, 'ahora quiero hacer esto' y un corazón roto me hizo escribir canciones y a raíz de eso no limitarme en decir lo que siento".

