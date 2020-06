Quién es el papá de Jerónimo Barba Ugalde, hijo de Ana Barbara

Muchos se han preguntado quienes son los padres de los hijos de Ana Bárbara en especial el de Jerónimo Barba, quien es muy popular en redes sociales debido a los Tik Tok que ha subido su madre en los últimos meses donde la grupera saca su lado más cómico es por eso que aquí te diremos quien es el padre.

Reyli Barba de 48 años es el padre de Jerónimo y desde hace poco más de 27 años los cantantes se conocen por lo que su amistad sigue siendo muy solida y es que al momento de procrear a Jerónimo ambos estaban solteros en ese momento, por si fuera poco deseaban un hijo con locura, por lo que decidieron darse la tarea de convertirse en padres.

Reyli brilló en a principios de los 2000 cuando formaba parte del grupo Elefante, con el cual logró varios éxitos, pero en 2004 decidieron separarse, para más tarde dedicarse como solista donde logró fama internacional, sus últimos proyectos fueron poco después de la llegada de Jerónimo.

"Fue una amiga desde hace 27 años tomamos la decisión, tomamos la decisión de tener un hijo y ese hijo ha salido corregido y aumentado está estudiando batería ahora, viven en Los Ángeles, Jerónimo de Jesús un gran ser humano somos familia...", dijo el cantante.

Por su parte Ana Bárbara lejos de hablar mal del padre de su hijo como otros famosos ella habla maravillas del artista y confirma al igual que el cantante que es un excelente padre que se hace cargo del pequeño, quien está siguiendo los mismos pasos que sus padres.

Para los que no sabían Reyli se alejó de la música debido a los problemas que tuvo con el alcohol, por lo que varios años no supimos mucho de él, solo que estaba en rehabilitación, pero en 2019 anunció su regreso a la música, por lo que muchos esperan ver sus nuevos proyectos.

"Todo lo que está pasando Me gusta es una sobredosis de alegría como lo dice la letra es una canción que justamente es con la que cerramos la composición de este disco fue como el cierre total, porque es un disco que va revelando exactamente todo lo que he venido viviendo", dijo Reyli en una entrevista.

Mientras tanto los fieles fans de Reyli, nacido en Juárez, Chiapas aseguran que extrañan su música por lo que esperan verlo pronto en este 2020.

"Me encanta que hallas regresado necesitamos musica buena como la que tu haces", "Me da mucho gusto Reyli, eres un cantautor brillante. Soy tu fan. Bendiciones", "Que bueno regresaste como tu música no hay dos", le escriben a Reyli sus fans muy contentos.

