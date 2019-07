Quién es el papá del hijo de Érika Buenfil

Érika Buenfil es una actriz que ha protagonizado muchos éxitos en la pantalla chica, como Marisol (1996), Tres mujeres (1999), Amores verdaderos (2012) y La doble vida de Estela Carrillo (2018) a lado de grandes figuras como Verónica Castro y la reciente fallecida Edith González.

Es una actriz que ha sabido llevar su carrera y nunca fue protagonista de un escándalo, hasta que se dio a conocer que estaba embarazada de su único hijo, Nicolás que hoy en la actualidad tiene 14 años y tiene un gran parecido con su padre, Ernesto Zedillo Jr, quien a decir de la actriz, no lo ha procurado.

Fue el año pasado cuando la actriz Erika Buenfil habló del breve romance que sostuvo hace con un hombre menor que ella, Ernesto Zedillo Jr., y del cual nació el Nicolás.

Desde el nacimiento de su hijo Nicolás, Erika Buenfil fue muy cuidadosa en hablar del padre del niño hasta el año pasado; la actriz confesó para el programa Intrusos que el arquitecto Ernesto Zedillo Jr. (hijo del ex presidente de México Ernesto Zedillo) la abandonó al saber que estaba embarazada.

“Empezaba una relación y sucedió una noche… Yo no quería tener una relación, yo le huía a esa relación, para mí era, o es, un hombre más joven que yo, me daba un poco de miedo, un poco de no quería perder mi tiempo, un poco de están jugando conmigo”, contó Erika Buenfil en entrevista con Aurora Valle para el programa Intrusos.

Erika Buenfil explicó que Ernesto Zedillo Jr., padre de su hijo, buscaba seguir con la relación casual, asunto que terminó cuando se enteró que sería padre, “ya no quiso”, agregó la actriz.

La estrella de melodramas confesó que su mamá se enojó mucho al saber que estaba embarazada de esta persona, porque sabía que no se haría cargo del bebé en camino.

Sin embargo en la actuallidad Érika Buenfil dice que gracias a su madre es que pudo criar a Nicolás y eso le ayudó a no depender del padre de su hijo. Hoy Érika se dice sentir muy orgullosa de su hijo y así lo demostró en su cumpleaños número 14, que fue el pasado mes de febrero.

“Son 14 años de alegría. Eres mi persona favorita. Que Dios te siga bendiciendo siempre y gracias por las enseñanzas y lo grande que es tu corazón. Te amo cada día más. Mi Nicolás”, expresó Buenfil junto a esta imagen de madre e hijo.