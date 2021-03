¿Quién es la Virgen de Schoenstatt, a quién Camila Fernández se encomendó ante su riesgoso embarazo?

Camila Fernández reveló en una entrevista para el programa "Ventaneando" de TV Azteca, que tanto su vida como la de su hija Cayetana estuvieron en peligro; la hija del cantante Alejandro Fernández "El Potrillo" y América Guinart, tuvo fuertes complicaciones en su embarazo durante los primeros meses; cabe mencionar que su primogénita nacerá en abril próximo. La joven nieta del cantante Don Vicente Fernández, resaltó que su mamá se convirtió en un gran apoyo en los momentos difíciles que vivió, asimismo le pidió encomendarse a la Virgen de Schoenstatt y pedirle el gran milagro de que su embarazo se lograra.

"Sino hubiera sido por ella (por su mamá América Guinart), yo creo que me hubiera ido más al hoyo", expresó Camila Fernández, agregando que en esos momentos cuando tuvo complicaciones en su embarazo, si necesitaba a alguien como su mamá para que la rescatara. "A mí me tocó tenerla como un ángel, que me ha rescatado en los peores momentos".

Contó en el show de televisión antes mencionado, que su mamá es devota de la Virgen de Schoenstatt, por lo que le sugirió encomendarse a ella.

Me encomendé a la Virgen también, o sea, yo hacía todo para poder salir de peligro, entonces, mi mamá me regaló la novena de la Virgen de Schoenstatt, ahí me ves a mi esposo y a mí, estábamos rezando todos los días pidiendo un milagro y se nos cumplió.

La adoración a la Virgen de Schoenstatt (advocación de la Virgen María, madre de Dios), surge a raíz del movimiento de Schönstatt, movimiento católico mariano fundado por el padre José Kentenich en Alemania en 1914; el padre José vio en el movimiento un medio para la renovación espiritual de la Iglesia Católica. Dicho movimiento se llama Schoenstatt que significa "lugar hermoso", por haberse fundado en un pueblito del mismo nombre en la ciudad de Vallendar, cerca de Coblenza, en Alemania.

María es venerada en Schoenstatt bajo esa advocación; el nombre "Madre tres veces Admirable" (en latín Mater ter Admirabilis y abreviado MTA), proviene de Ingolstadt, al sur de Alemania. Cabe señalar que la advocación completa es: Madre, Reina y Victoriosa tres veces Admirable de Schoenstatt.

Por otra parte, en la primera etapa de su embarazo Camila Fernández tuvo desprendimiento de placenta, por lo que tuvo varios días un sangrado que no cesaba. La intérprete señaló que fueron dolores que le dieron como contracciones tempranas por las piedras en la vesícula que tiene y además, tuvo la placenta baja.

Me tocaba llorar todos los días, porque no dejaba de sangrar y sangré mucho tiempo, no me daban solución y yo no sabía ni qué pensar, pero sé que mi niña fue muy luchona y se agarró de la vida y aquí estanos mucho mejor.

Ante lo vivido la cantante eligió el nombre de Cayetana para su hija, que significa "fuerte como una piedra". Con mucha emoción, agradecimiento y con lágrimas en sus ojos, Camila Fernández dijo que cuando salió del peligro agarró otro punto de vista con respecto a su vida, "y dije: 'yo ya no estoy para estar triste todos los días', yo tengo que reflejarle a mi bebé otro tipo de energía".