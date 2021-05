Estados Unidos.- Sinn lugar a dudas, la saga de películas de "50 Sombras de Grey" fue una de las más aclamadas del cine estadounidense, pues mostraba el lado más erótico de una relación, aunque también todo lo que implica etapa por etapa el conocer al amor de tu vida.

Fueron tres películas lanzadas de esta saga basada en los libros de la autora inglesa E. L. James, todas protagonizadas por Dakota Johnson y Jamie Dornan en papeles de Anastasia Steele y Christian Grey, la pareja que se convirtió en la favorita de muchos y también un ejemplo a seguir.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

¿Quién es la actriz de "50 Sombras de Grey"?

La actriz que protagonizó la trilogía de Sombras de Grey es Dakota Johnson, de actualmente 31 años de edad. La estadounidense nació en Austin, Texas, un 04 de octubre de 1989 e hizo su debut en la película "Crazy in Alabama" de 1999, posteriormente tuvo papeles en otros títulos, pero su gran éxito fue con Grey.

Leer más: Sale a la luz el tráiler oficial de la reunión de Friends

Películas como "The social network", "Beastly", "Jump Street", "The five-year engagement" y "Need for speed" contaron una participación segundaria de Dakota. Tras su éxito con Cincuenta Sombras, tuvo mucho reconocimiento y la oportunidad de importantes proyectos.

La hija de los actores Manie Griffith y Don Johnson, nieta de Tippi Hedren, tuvo otras participaciones importantes después de la trilogía de Grey, como "Black Mass", "A bigger splash", "How to be single", “Suspiria", "Bad times at the royale" y "The peanut butter falcon", por mencionar algunos.

Dakota Mayi se crio en Aspen y Woody Creek, Colorado, donde trabajó durante los veranos en el mercado local cuando apenas era una adolescente. A pesar que desde niña soñaba con ser actriz, lo logró hasta 1999 en "Crazy in Alabama.

Leer más: Así es como se veía Ignacia Michelson a los 16 años de edad

En la actualidad, Dakota Johnson continúa enfocada en su carrera como actriz, siendo "The high note" su más reciente proyecto, en 2020, mismo año en el que dio a conocer que se unió como inversora y codirectora creativa de Maude, una marca estadounidense de bienestar sexual.