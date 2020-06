¿Quién es la actriz principal de la serie When calls the heart?

"When calls the heart" (Cuando llama al corazón) es una serie dramática de televisión canadiense-estadounidense, inspirada en el libro del mismo nombre de Janette Oke de su serie Canadian West; es desarrollada por Michael Landon Jr. La serie comenzó a emitirse en el canal Hallmark en los Estados Unidos en 11 de enero de 2014 y el 16 de abril de 2014 en Super Channel en Canadá.

La serie es protagonizada por la actriz estadounidense Erin Cracovia, quien interpreta a "Elizabeth Thatcher", una joven profesora apasionada de la vida en la ciudad. Se encontró en Coal Valley, una pequeña comunidad en la frontera canadiense que necesitaba un maestro y rápidamente descubre que no es un lugar fácil para vivir, ya que carece de las comodidades y los lujos de su vida privilegiada con su familia.

Erin Cracovia estudió drama en la Juilliard School de Nueva York y comenzó su carrera como actriz con papeles en "The Importance of Being Earnest", "George the Fourth" y "Steel Magnolias".

En 2016 participó en la película "Buscando a Papá Noel", adaptada de las novelas de Robin Jones Gunn.

El 26 de abril pasado, Hallmark Channel anunció que la serie "When calls the heart" volvería para una octava temporada en 2021.

