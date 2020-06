Quién es la actriz que interpreta a Lolita en la película escrita por Vladimir Nabokov

Lolita, es la novela más conocida del escritor de origen ruso, nacionalizado estadounidense, Vladimir Nabokov. La novela fue publicada por primera ve, en 1955, y ha sido llevada a la pantalla grande en dos ocasiones, en el año 1962 por Stanley Kubrick donde Vladimir Nabokov fue el guionista, y en 1997 por Adrian Lyne.

Esta novela ha causado mucha polémica desde su publicación, aunque también es considerada por críticos y académicos como una obra maestra de la literatura universal contemporánea y un clásico moderno.

La historia comienza con el psicólogo ficticio John Ray, quien explica que recibió un manuscrito titulado "Lolita", o "La confesión de un viudo blanco" que está firmado con el seudónimo de Humbert Humbert, un autor que murió en la cárcel por una trombosis coronaria.

Humbert es un profesor de literatura francesa que tiene una obsesión sexual por las niñas en edad de la pubertad. Viaja a los Estados Unidos, donde se casa con Charlotte Haze, una viuda a la que no ama, sólo para poder estar cerca de su hija, Dolores (Lolita), de 12 años.

Charlotte fallece y él queda a cargo de la menor, con quien entabla una relación de pareja. Durante dos años la mantiene en cautiverio viajando por todo el país, parando en hoteles de mala muerte y sin mandarla al colegio, mientras mantiene relaciones con ella.

Lolita (película de 1962) por Stanley Kubrick.

La película dirigida por Stanley Kubrick es protagonizada por Sue Lyon como Lolita y por James Mason como Humbert Humbert.

Lolita y Humbert Humbert (1962) | Especial

Vladimir Nabokov, autor de la novela, escribió el guion para la película. Nabokov le entegó a Kubrick en un inicio un guion que equivalí a alrededor de 9 horas de película, la cual el director afirmó que era uno de los mejores guiones que había leído.

Lolita fue filmada en 88 días, una de las películas más sencillas en producción de Stanley Kubrick, que fue cantidata al Óscar a mejor guion adaptado.

Sue Lyon

Suellyn Lyon, conocida artísticamente como Sue Lyon nació en Davenport, Iowa, el 10 de julio de 1946 y falleció en Los Ángeles, California el 26 de diciembre de 2019.

Fue una actriz estadounidense conocida por su interpretación en la película Lolita (1962) de Stanley Kubrick. En 1963, el director estadounidense John Huston le concedió el papel de joven seductora en la película La noche de la iguana (1964), junto a Richard Burton.

Sue Lyon | Especial

A finales de la década de 1960, intervino en películas como 7 mujeres (1966) de John Ford, Hampa dorada (1967) de Gordon Douglas, y Un fabuloso bribón (1967) de George C. Scott.

Su carrera cinematográfica declinó en la década de 1970, participando únicamente en papeles secundarios y en varios films de serie B.

Lolita (película de 1997) por Adrian Lyne

En 1997 se rodó otra versión de la novela Lolita, esta vez dirigida por Adrian Lyne y protagonizada por Dominique Swain (Lolita) y Jeremy Irons (Humbert Humbert). Esta película fue ganadora en 1998 en National Board of Review a Mejor película. El guion estuvo a cargo de Stephen Schiff.

Póster de la película Lolita | Especial

Dominique Swain

Dominique Ariane Swain nació en Malibú el 12 de agosto de 1980, en Estados Unidos. Saltó a la fama al protagonizar en 1997 una nueva versión de la película Lolita.

Dominique Swain | Especial

En el año 2002 fue considerada como una de las 102 mujeres más sexis del mundo con el puesto nº 79 según la Revista Stuff.

Posteriormente, fue elegida para interpretar papeles no convencionales de adolescentes complicadas en las películas, Face/Off (1997), Lullaby (video de 1998), el film Girl (1998) y The Smokers (2000). Posteriormente actuó en The Intern (2000); Tart y Happy Campers (2001); Pumpkin, Travesía mortal y Falsa amistad (2002).