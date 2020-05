¿Quién es la bella hija de la actriz Cynthia Klitbo?

Fue en el 2005 cuando Cynthia Klitbo conoció al coordinador artístico Rubén Lira (10 años menor que ella), durante su participación en el programa "Bailando por un sueño". A los cinco meses de haber iniciado una relación amorosa, la actriz se embarazó. Fue en el 2006 cuando se convirtió en mamá ante el nacimiento de su primogénita Elisa Fernanda.

Aunque todo parecía ir de maravilla, en el 2007 Cynthia Klitbo anunció mediante un comunicado de presa: "desde hace algunos días y por razones estrictamente confidenciales, mi relación sentimental con el señor Rubén Lira ha terminado definitivamente. Estamos separados y en trámite de divorcio". Desde entonces esta persona ha estado ausente en la vida de su bella hija Elisa Fernanda.

En sus redes sociales la actriz suele compartir fotografías junto a su primogénita con mensajes como: "mi amor" o "ella creciendo".

Hoy en día Elisa Fernanda es una hermosa señorita de casi 14 años de edad.

Hija de Cynthia Klitbo se quitará el apellido de su papá

En una entrevista para el programa "El minuto que cambió mi destino" que se transmite por Imagen Televisión, la actriz contó que su hija tomó la decisión de quitarse el apellido de su papá.

Mi hija se quiere quitar el apellido, no le gusta, y no ve a su papá desde que tiene 2 años 8 meses.

"Si no va a ser una persona de buena influencia para ella, si no va a ser un buen padre, no va a ser proveedor, no tiene educación y no la va a poder educar, y abandonador, pues mi hija no tiene intención de verlo, no se acuerda, a mí me dijo 'tú eres mi papá y mi mamá, no quiero que lo menciones'".

También te puede interesar:

¿Quiénes son los hijos de Karla Luna?

¿Quiénes son las bellas hermanas de Aislinn Derbez?

¿Quién es la hermosa esposa de Julión Álvarez?