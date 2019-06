Quién es la bella suegra de la youtuber Kimberly Loaiza

Kimberly Loaiza es una de las youtubers más influyentes del momento en México. Hoy en día sus millones de seguidores están muy al pendiente del nacimiento de su primogénita, fruto de su relación con el cantante y también youtuber Juan de Dios Pantoja. Recientemente los influencers celebraron su baby shower en el puerto de Mazatlán, Sinaloa.

Obviamente todas las miradas estuvieron sobre la futura mamá Kimberyl Loaiza, quien usó un atuendo en tono rosado, outfit que resaltaba su panza de embarazo, pero otra bella mujer acaparó la atención. Se trata de la mamá de Juan de Dios Pantoja, quien es muy querida por los seguidores del también cantante originario de Mazatlán, Sinaloa.

En redes sociales circulan fotografías del baby shower, entre las que resaltan una donde podemos ver a los futuros papás y la mamá del influencer. "Suegrita y novios o abuelita y papás, en encanta", comentó un administrador de una cuenta de fans en Instagram.

En el canal de YouTube de Juan de Dios Pantoja podemos encontrar muchos videos junto a su progenitora, quien se divierte con las ocurrencias de su hijo.

Anteriormente los "Jukilops" dieron a conocer el nombre de su hija. "El nombre de nuestra hija será Kima Pantoja Loiza, se van a preguntar ¿por qué Kima?, tiene un significado muy bonito y es algo especial para nosotros, es por Kimberly, ma por su mamá, María, Kima significa amor".

"Quizás les parezca extraño el nombre por que no es un nombre común o sea yo sé que para muchos se les va hacer 'a que feo nombre', porque es extraño, diferente y casi siempre lo diferente resulta siendo como feo", comentó Juan de Dios Pantoja.

A poco tiempo de ser papá, el cantante publicó en sus redes sociales un bello mensaje dedicado a Kimberly Loaiza: "la espera cada vez es menos, siento cada día como la ansiedad me carcome, necesito ya tener a mi princesa en mi brazos, les juro que esto si es un sueño hecho realidad, siempre quise tener un hijo con esta bella mujer, no bella por su físico eso es aparte, bella por su forma de ser".

Es un amor de persona, tengo más de seis años cuatro meses con ella y sigo pensando que la mejor decisión de mi vida fue quedarme con ella, nuestro amor es real.

"Ella esta conmigo desde que bailaba en restaurantes para pedir dinero a la gente, ella siempre me ha tratado igual, sin importar a que me dedico o que tengo y que no. El amor verdadero si existe", resaltó.