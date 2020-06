Quién es la esposa de Héctor Suárez

Héctor Suárez de 81 años de edad murió víctima de un paro cardiorrespiratorio, causando tremenda conmoción en el mundo del espectáculo, ahora muchos se preguntan como fueron los últimos años de vida del actor quien nunca a dejado de trabajar incluso en los momentos más difíciles siempre tuvo buena cara.

El año pasado el histrión había superado el cáncer de vejiga, tras haberse sometida a una operación donde le removieron dicho órgano y la próstata, pero detrás de toda esa pesadilla estuvo una mujer que lo cuidó en todo momento e incluso agradeció ante los medios todo lo que hizo por él, se trata de su esposa Zara Calderón.

Para los que no conocen a Zara Calderón fue la segunda esposa del actor, con quien procreó dos hijos, aunque la señora es mucho menor que el histrión por muchos años no fue impedimento para que ambos se amaran demasiado, ya que siempre derrochaban el cariño que se tenían en redes sociales.

Amor incondicional

Desde aquí quiero agradecer a esa mujer maravillosa como me cuida como me cura, como me alimenta, como me protege como me procura Dios te bendiga Zarita linda de mi vida, dijo el histrión para el programa Ventaneando.

"Nunca te canses de gritarle al mundo a quien amas", "Me encantan! Una familia maravillosa", son algunos de los mensajes que le mandaban diario al feliz matrimonio.

Por si fuera poco Zara Calderón mantiene una buena relación con la primera esposa del actor Pepita Gomís quien es numeróloga y han un par de ocasiones se le vio con el fallecido actor en algunos eventos demostrando que se llevan muy bien.

Cabe mencionar que Héctor Suárez fue un gran icono del cine y la televisión pues sus personajes levantaron la voz a diversas problemáticas que enfrenta el mexicano, incluso dichos papeles le trajeron ciertos problemas, pero el nunca se detuvo.

