¿Quién es la esposa de Jorge Zarza?

Fue en 1995 cuando Jorge Alfonso Zarza Pineda, mejor conocido como Jorge Zarza, se unió al equipo de reporteros de Azteca Noticias y poco a poco llamó la atención de los altos ejecutivos de la televisora gracias a su empeño y arduo trabajo. Fue en 1999 cuando le ofrecieron la conducción del programa de noticias de medio día, "Hechos Meridiano".

Pero un año antes, en 1998, Jorge Zarza conoció a la mujer que le robaría el corazón, Mayte Ramos Gómez, y posteriormente sería su esposa. Ese año fue muy importante para el periodista a nivel profesional y tras conocer a esta hermosa mujer, también lo fue en lo personal.

Jorge Zarza conoció a Mayte Ramos Gómez en un viaje que hizo a Ciudad Juárez, Chihuahua, donde el periodista daría una conferencia. Tras un año de noviazgo, contrajeron matrimonio el 17 de septiembre de 1999.

En una entrevista con Mónica Garza para su programa "Historias Engarzadas", unos años atrás, el periodista comentó:

"Para mí el soportarle las virtudes ha sido muy divertido", resaltó Jorge Zarza.

Fruto de su matrimonio Jorge y Mayte son padres de dos hijos: Mayte de 20 años de edad, Diego de 11 años y Manolo de nueve.

Una familia de verdad, digo: 'no me la merezco, pues no lo sé', la quiero muchísimo, Dios me ha bendecido con dos hermosos varones, con una princesa y con una mujer que a pesar de todo, me tolera, me aguanta, me soporta.