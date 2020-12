¿Quién es la hermosa Kimberly Reyes, actriz de "Sin senos si hay paraíso"?

Kimberly Reyes es unas de las mujeres más bellas de la televisión colombiana. Originaria de la ciudad de Barranquilla, obtuvo gran fama y reconocimiento artístico tras interpretar en 2014 a "Lucía Arjona" en la telenovela "Diomedes, el Cacique de La Junta", producida y transmitida por RCN Televisión (canal de televisión abierta colombiano).

Asimismo la actriz formó parte de la aclamada producción de Telemundo "Sin senos si hay paraíso". Ante la salida de la también actriz colombiana Majida Issa, Kimberly Reyes tomó su lugar en este proyecto de televisión, secuela de "Sin senos no hay paraíso". La también conductora de televisión entró en los últimos capítulos de la tercera temporada y asimismo estuvo durante toda la serie "El final del paraíso", que marcó el final de esta historia basada en el libro de Gustavo Bolívar titulado "Sin tetas si hay paraíso".

La hermosa Kimberly Reyes tuvo su debut actoral en el 2011 en la telenovela "El Joe la leyenda", donde dio vida a "Luz Mary"; dicho melodrama fue producido también por RCN Televisión. Cabe mencionar que gracias a su excelente papel, ganó el Premio TVyNovelas en 2012 como "Mejor actriz de reparto de telenovela". (¿Qué fue de Ana María Orozco, protagonista de Yo soy Betty, la fea?).

Antes de dar a conocer su potencial actoral, en 2009, participó en el certamen de belleza Miss Mundo Colombia, obteniendo el puesto de Virreina. Asimismo representó a su país natal en Miss Globe International en Albania. Su incursión en la televisión de manera profesional, ocurrió cuando fue seleccionada para conducir el show "Sweet, el dulce sabor del chisme".

Kimberly Reyes tiene su propia línea de maquillaje y fragancias "Kimberly Reyes B&C". Es una apasionada de la moda, de los viajes, pasar tiempo de calidad con su familia y amistades. El 19 de octubre de 2016 contrajo matrimonio por el civil en Las Vegas, Nevada (Estados Unidos) con Federico Severini, quien no forma parte del mundo del entretenimiento. Dos años después llevaron a cabo su boda religiosa en Cartagena.

De lo poco que se sabe de su esposo, es que forma parte de los socios de la Fundación Tepichi, que trabaja por el bienestar de los niños guajiros (quienes habitan en territorios de La Guajira en Colombia y el Zulia en Venezuela).

"Tu amor es el mejor regalo que he recibido. Tu firmeza, tu corazón, tu nobleza y tu honestidad me enamoraron, eres un hombre de los que ya casi no existen, eres un caballero en todo el sentido de la palabra, me das fuerzas, me abres las alas, me apoyas, me inspiras, me das absolutamente todo lo que necesito para sonreír, amo tus carcajadas, tus juegos y hasta tus días de mal humor me hacen crecer, hoy soy una mujer completamente diferente, me transformaste, me hiciste creer en el amor, en la magia, en todo aquello que nunca pensé que pudiera alguien ofrecerme. Gracias por ser mi mejor amigo, por escogerme como tu esposa, por sencillamente ser el mejor para mí", es uno de los muchos mensajes amorosos que podemos encontrar en la cuenta de Instagram de la actriz, quien actualmente tiene 32 años de edad.