¿Quién es la hermosa esposa de Julión Álvarez?

El cantante Julión Álvarez contrajo matrimonio en abril de 2011 con Nataly Fernández; la sencilla pero bella ceremonia religiosa, se llevó a cabo en la Parroquia Tesitán en Zapopán, Jalisco. A diferencia de su esposa y padre de sus hijas, Nataly ha mantenido desde entonces un perfil bajo y alejada de los reflectores.

Cabe mencionar que unos años antes de ser la esposa de Julión Álvarez, Nataly Fernández fue uno de los grandes amores del cantante Valentín Elizalde, incluso, antes de ser asesinado el "Gallo de Oro" le contó a su mamá que quería a esta bella mujer como su esposa.

En mayo de 2017 en una charla que "El Rey de la taquilla" tuvo con el periodista Gustavo Adolfo Infante, en el programa "El minuto que cambió mi destino", contó que conoció a su esposa en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Me senté en su mesa porque no había lugar en otra, intercambiamos números de teléfono y ahí empezó todo, nos hablamos a los días. Fui a tocar a un lugar y le dije: aquí ando, coincidimos, así fue.

Julión Álvarez y Nataly Fernández llevan ya nueve años de sólido matrimonio y con dos preciosas bendiciones: ¡sus hijas María Isabel y María Julia!

Valentín Elizalde se sinceró con Nataly Fernández

En el 2007 en una entrevista con el programa La historia detrás del mito, Nataly Fernández comentó habló sobre su relación con "El Gallo de Oro".

Cuando empezamos, él me contó toda esa parte de su vida y me dijo, 'tengo tres niñas de diferente mamá, con la primera pasó esto, con la segunda esto y la tercera esto, la niña está todavía chiquita, y quiero serte sincero y no esconderte nada'.

"Me habló con la verdad y me preguntó que si lo aceptaba así y, pues, dije: 'sí, está bien pero quiero que me demuestres que estás conmigo' y así me lo demostró".

También te puede interesar:

Julión Álvarez habla de su esposa en serie de Valentín Elizalde

Marián Oviedo comparte el escenario con Julión Álvarez

Julion Álvarez apadrina 188 quinceañeras en Juárez