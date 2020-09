¿Quién es la hermosa y talentosa mamá de Raúl Araiza, conductor del programa Hoy?

Raúl Araiza Herrera, mejor conocido como "El Negro" Araiza, es uno de los conductores de televisión más carismáticos. Todas las mañanas pone su buen humor en el programa Hoy, al lado de sus compañeros Lambda García, Andrea Legarreta, Galilea Montijo y muchos más. Cabe mencionar que tiene una gran trayectoria en el mundo de la actuación, no solamente en televisión, sino también en cine y teatro.

Raúl Araiza heredó ese talento artístico y esa buena personalidad, de su bella mamá Norma Herrera, una reconocida actriz quien ha participado en varias telenovelas y películas mexicanas; también se ha desempeñado en el doblaje y el teatro.

Norma Herrera, mamá de Raúl Araiza, cumplió 78 años de edad el pasado 24 de mayo. En su feed de Instagram su hijo le dedicó este amoroso mensaje: "feliz cumple a la mujer que me dio la vida, si Dios me pudiera dar a escoger nuevamente a una madre, te escogería a ti mami". Sus seguidores hicieron comentarios como: "guapísima señora", "bella señora, me encanta verla en telenovelas", "una dama, excelente actriz y madre" y muchos más.

Además de su carrera actoral, que inició desde los años 60, Norma Herrera ha desarrollado una carrera como cantante y ha hecho grabaciones. Entre las telenovelas donde ha aparecido son "Una familia con suerte", "Mar de amor", "Amor bravío", "Cicatrices del alma" y otras más. El último melodrama en el que ha participado, fue en el 2019 en "Por amar sin ley", donde interpretó a Lucrecia de Noriega.

La mirada y sonrisa de Norma Herrera conquistan a cualquiera. Foto: Instagram @negroaraiza

El conductor de televisión y actor Raúl Araiza, suele compartir adorables fotografías junto a su mamá Norma Herrera. Cabe mencionar que la actriz tiene otro hijo igual que talentoso que "El Negro". Se trata de Armando Araiza. Quien fuera esposo de la actriz y padre de sus hijos Raúl y Armando, falleció en enero de 2013. La mamá del conductor de los programas "Hoy" y "Miembros al aire", ha participado en 30 películas. Se debut en la pantalla grande lo tuvo en 1961 en la cinta "El jinete enmascarado".

El pasado 10 de mayo los hermanos Raúl y Armando Araiza, buscaron la manera para celebrar el Día de las Madres respetando la sana distancia, ante la contingencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. Los actores sorprendieron a su mamá Norma Herrera con carteles, serenata y flores al pie del balcón de su hogar, prometiéndole por videollamada que en cuanto terminara el distanciamiento social no solo la visitarían, sino que también la abrazarían.

Anteriormente Raúl Araiza publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotografías de cuando su hermano Armando Araiza y él, eran unos niños. En dichas fotos podemos ver a la bella actriz Norma Herrera en su faceta como mamá. "Mi jefa encontró en esta cuarentena estas fotos con el gordito, te amo mami❤️❤️", expresó el conductor de televisión en su post.

Norma Herrera en su faceta como mamá. Foto: Instagram @negroaraiza

Raúl Araiza ha participado en telenovelas como "Papá a toda madre", "Un gancho al corazón", "El derecho de nacer" y varias más. El primer melodrama en el que participó fue en "La Constitución" en 1970, una telenovela de época producida por Ernesto Alonso. En esta historia el hijo de Norma Herrera interpretó a un niño indígena yaqui. Asimismo ha participado en más de 40 películas.