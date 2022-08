¿Quién es la hija de Olivia Newton-John y por qué es tan famosa?

Luego de varios años de lucha contra el cáncer, la actriz y cantante británico-australiana Olivia Newton-John, quien saltó al estrellato tras protagonizar la película musical "Grease", murió a los 73 años de edad, en total tranquilidad en su hogar en Santa Bárbara, California, Estados Unidos. A través de redes sociales, su esposo John Easterling dio a conocer la lamentable noticia.

"Olivia Newton-John falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California, rodeada de familiares y amigos, les pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil".

En sus redes sociales, la actriz y cantante estadounidense Cloe Lattanzi, publicó un emotivo mensaje en memoria de su mamá Olivia Newton-John, a quien describió como su maestra de vida.

Eres mi mamá faro, mi lugar seguro, el espacio de mi corazón. Ha sido un honor y sigue siéndolo ser tu bebé y tu mejor amiga, eres un ángel en la tierra y todos los que has tocado, han sido bendecidos. Te amo por siempre mi dadora de vida, mi maestra, mi mamá.

Cloe Lattanzi es fruto del matrimonio que tuvo Olivia Newton-John, con el actor y bailarín Matt Lattanzi, originario de Portland, Oregón, Estados Unidos.

Durante su trayectoria artística, Cloe Lattanzi interpretó a Chrissy, en una producción teatral de Melbourne del musical "Hair", ambientado en la década de los 60's. Asimismo, es la compositora del tema "Can i trust your arms", incluido en "Stronger than before", álbum que lanzó su mamá en el 2005.

En 2008, formó parte del reality show "Rock the Cradle"; un par de años después, lanzó su sencillo debut "Wings and a gun".

Cloe Lattanzi, la única hija de Olivia Newton-John, también es famosa por algunos escándalos. En el 2013, fue tratada por adicción al alcohol y la cocaína. Desde que cumplió 18 años de edad, se ha sometido a diversas cirugías estéticas, supuestamente por un valor superior a los 500 mil dólares. En 2017, se mudó con su prometido James Driskill a Oregón, Estados Unidos, donde compraron una granja y comenzaron un negocio de marihuana.