Quién es la hija de la actriz Uma Thurman, estrella en Stranger Things

México. Uma Thurman es una de las actrices más famosas en el mundo gracias a su trabajo en la pantalla grande en películas como Kill Bill y Tiempos violentos, y es madre de Maya Hawke, quien también es actriz.

Mayan Hawke es una de las protagonistas de la tercera temporada de la serie de Netflix Stranger things y ha demostrado haber heredado el talento de sus famosos padres Uma Thurman y Ethan Hawke, mundialmente conocidos y quienes están separados.

Ethan tiene 28 años de edad y ha causado sensación con su actuación en la tercera temporada de Stranger Things, además cuenta con muchos seguidores principalmente en Instagram.

Maya Hawke. Foto de Instagram

Maya Hawke interpreta en Stranger Things a Robin, la dependienta de la heladería Scoops Ahoy del nuevo centro comercial Starcourt del pueblo de Hawkins y en cada oportunidad su mamá Uma la presume en sus redes.

En reciente publicación escribió: "Mi victoriosa y querida hija sirena. Un fin de semana de triunfos con Stranger things. Enhorabuena, querida”, además ha hecho público que se siente orgullosa de ella.

Ethan Hawke, su padre, también se desvive en elogios a su hija y en sus redes sociales compartió: “Algunos os la habréis perdido en la producción de la BBC de Mujercitas, algunos os habréis perdido su trabajo en Juilliard. Sé que muchos no habéis visto numerosas de sus producciones en el instituto, incluso yo me he perdido unas pocas y soy su padre. Puede que algunos conozcáis su música, otros no. Pero señoras y señores, conoced a Maya Hawke”.

Maya debutó como actriz en el papel de Jo en la adaptación de Mujercitas que hizo la BBC y según información en su biografía, en el cine ha formado parte del elenco de la película Get lost y del filme independiente LadyWorld.

Stranger Things e hija mayor de Uma Thurman y Ethan Hawke, anunció su segundo álbum, Moss. El cual se estrenará el 23 de septiembre y, como adelanto, compartió el sencillo principal, titulado Thérèse.

Maya también canta y acaba de anunciar que pronto lanzará su segundo disco titulado Moss, el cual estrenará el 23 de septiembre y ya compartió en sus redes el sencillo que se llama Thérèse.