¿Quién es la máscara?: Dulce es Medusa en el programa

México.- El programa de Las Estrellas, ¿Quién es la máscara?, se vino con todo en su segunda temporada, que dio inicio el pasado 11 de octubre, y tras varias increíbles presentaciones que encantaron al público tuvimos la oportunidad de conocer un poco más de cada uno de los personajes, lo cual sirve para hacer investigaciones más a fondo y así saber qué estrella se encuentra detrás de cada uno de los disfraces.

En este segundo capítulo se mostró la tercera revelación del programa y la primera de la noche; fue Banana quien se quitó la máscara y mostró a la estrella que estaba debajo de su personaje. Se trató nada más y nada menos que de Marjorie de Sousa, quien ofreció un mensaje sobre su experiencia en el programa.

Me costaba mucho trabajo pararme en un escenario, en el teatro, eso me causaba horror, pero lo vencí. Sentía nervios, y bueno, quienes nos dedicamos a esto sabemos que si no sentimos esos nervios pues también sabemos que entonces no tendría chiste", dijo Marjorie al quitarse la máscara.