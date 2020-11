¿Quién es la máscara?: Romel Pacheco es Duende en el reality show y ya se quitó la máscara

México. Televisa transmite por canal 2 este domingo 1 de noviembre de 2020 el cuarto programa de la segunda temporada del reality show ¿Quién es la máscara? 2020, y en esta ocasión, el personaje que tuvo que quitarse la máscara fue Duende y para sorpresa del público se encontraba oculto tras ella el clavadista mexicano Romel Pacheco.

Bajo la conducción de Omar Chaparro, ¿Quién es la máscara? 2020 sigue adelante y ya es el reality show favorito del público mexicano, una producción de Miguel Ángel Fox en la que Yuri, Consuelo Duval, Carlos Rivera y Juanpa Zurita son los jueces, aunque en esta ocasión figura entre ellos también el cantante y youtuber Mario Bautista.

Romel, al quitarse la máscara y mostrar que era Duende, manifestó sentirse emocionado por participar en un programa exitoso que todo mundo disfruta ahora en su segunda temporada cada domingo.

No soy artista, no canto, pero le eché muchas ganas. Estuve preparándome para esto como dos meses y me divertí muchísimo. ¡Gracias a todos!."