México.- Esta noche se está celebrando la Gran Semifinal de ¿Quién es la máscara?, conmemorando al máximo lo que se disfrutó a lo largo de esta increíble competencia y el primer eliminado de la noche ha sido Elefante, dejando al descubierto al famoso debajo y era nada más y nada menos que la talentosa Laura Flores.

Durante muchos episodios vimos a este personaje interpretar los mejores temas y mostrando una gran versatilidad, encantando a los jueces y dejando fluir su personalidad a través de disfraz, hasta el punto de que todos creían que por su dulzura era Angélica Vale quien estaba debajo, pero no fue así, pues al revelar su identidad descubrimos que era la actriz Laura Flores.

Laura se mostró de lo más contento por participar en el programa y compartió con gratitud la experiencia nueva que la hizo divertirse al máximo cada domingo frente a los jueces investigadores, quienes esta noche decidieron hacerlo más personal y no tener invitados como en pasados episodios, donde vimos a artistas como Itatí Cantoral, Mario Bautista y El Escorpión Dorado.

¿Quién es la máscara?: Sale Elefante en la Gran Semifinal y era Laura Flores. Foto: Instagram

Esta noche fueron cinco los personajes que se enfrentaron, los cinco restantes de esta misteriosa competencia; Oso Polar, Elefante, Disco Ball, Mapache y Zombie. Para Elefante se tenían pronósticos de Laura Flores por Consuelo Duval y Yuri, Érika Zaba por Carlos Rivera y Violeta Isfel por Juanpa Zurita, terminado de esta manera por ser la apuesta final de los investigadores.

La siguiente semana se podrá disfrutar de la Gran Final de ¿Quién es la máscara y todos están impacientes por conocer quiénes son los famosos que están debajo de los personajes restantes, así como por ver las presentaciones que han preparado y ver si les han atinado a sus predicciones.

Apenas la semana pasada vimos a Unicornio quitarse la máscara y era Casandra Sánchez Navarro, quien dijo que se sentía emocionada por su participación en el reality show más exitoso de la televisión mexicana en estos momentos y confesó también que se divirtió al dar las pistas para que los jueces descubrieran quién era Unicornio.

"Soy una persona que sabe agradecer lo que tengo, me he divertido mucho con este proyecto y me encantaron mis pistas porque hice desatinar a muchos, y sí, viví mucho en Estados Unidos pero ya paso más tiempo viviendo en México", mencionó Casandra, quien es hija de la actriz Mónica Sánchez-Navarro, sobrina del actor Rafael Sánchez-Navarro y nieta del actor de la Época de Oro del cine mexicano, Manolo Fábregas.

"Le he sacado varias canas verdes a mi familia, soy muy divertido, soy un rebelde de México y me gusta viajar mucho, también soy muy sensual", comentó Unicornio durante su participación cuando citó algunas pistas para que los jueces descubrieran de quién se trataba", compartió también.

En el programa ¿Quién es la máscara?, desde su inicio, se han vivido capítulos llenos de furor entre los televidentes del reality show, trasmitido a través de Las Estrellas y este domingo 25 de octubre continúa siendo el programa favorito de todos, mismo que regresó el pasado domingo 11 con 18 nuevos personajes, cuatro investigadores, incluyendo a Juanpa Zurita como el nuevo del clan y a Omar Chaparro y Natalia Téllez como los conductores.

En ¿Quién es la máscara? se han vivido noches llenas de emoción y misterio. Foto: Instagram

¿Qué es Quién es la máscara?

¿Quién es la máscara? es un show mexicano producido por Televisa en colaboración con Endemol Shine Group y es la versión mexicana del talent show surcoreano King of Mask Singer y junto con el estadounidense The Masked Singer, Televisa es la segunda cadena en el continente americano en obtener la franquicia de dicho programa.