¿Quién es la máscara?: Xoloitzcuintle es Arath de la Torre en el programa

México.- Este domingo, durante el quinto programa de ¿Quién es la máscara?, se sigue sintiendo una gran emoción, pues conforme pasan los capítulos del misterioso proyecto emitido por Las Estrellas, varios personajes se han despedido, dejando al descubierto sus identidades y sorprendiendo a los investigadores del panel. Esta noche le tocó a Xoloitzcuintle revelar su identidad y era Arath de la Torre quien se escondía detrás de la máscara.

Se revive una noche de enfrentamientos y en el primer de esta noche Unicornio, Oso Polar y Xoloitzcuintle se enfrentaron en una gran batalla con las canciones 'Rolling In the Deep' de Adele, 'Burbujas de Amor' de Juan Luis Guerra y 'For sale' de Carlos Vives y Alejandro Sanz, para finalmente, tras salvar a Oso, hacer una batalla máscara a máscara entre Unicornio y Xolo, con el tema 'Inolvidable' de Jenni Rivera, terminando por ser éste último quien tuvo que revelar su identidad.

Arath de la Torre se mostró agradecido por la oportunidad de asistir al programa y terminó su canción haciendo una presentación de lujo, con una voz de no creerse, motivo por el que los jueces no sospecharon ni un poco que se tratara de él.

Los investigadores alabaron su gran capacidad vocal, pues logró impresionarlos con sus presentaciones. Los pronósticos para este personaje eran Faisy, por Juanpa Zurita, José Ron, por Yuri, Pedro Fernández, por Consuelo Duval e Itatí Cantoral y Mane de la Parra, por Carlos Rivera.

Quien se unió al elenco este domingo fue la inigualable Itatí Cantoral, quien estuvo muy feliz al lado de los jueces y pasándola al máximo a lo largo de la noche, siempre mostrando su característica personalidad, muy animada, contenta y positiva.

La primera ronda de enfrentamientos de esta noche fue por Zorro, Elefante y Duende, con los temas 'Amor prohibido' de Selena Quintanilla, 'Fuego' de Bomba Estéreo y 'Cómo te atreves' de Morat, respectivamente y resultando como perdedor Duende, quien tuvo que quitarse la máscara y fue el reconocido clavadista mexicano Rommel Pacheco quien se ocultaba debajo.

En la segunda ronda fueron Pantera, Zombie y Quetzal los que se enfrentaron con los temas 'Dance Monkey' de Tones and I, 'Ritmo', un remix de J Balvin del tema 'Rhythm of the night' y 'Atrevete-te-te' de Calle 13, para finalmente, tras salvar a Zombie, hacer una batalla máscara a máscara entre Quetzal y Pantera, con el tema 'Vente pa' ca' de Ricky Martin y Maluma, terminando por ser Pantera, quien tuvo que revelar su identidad y era el actor y cantante Christian Chávez quien estaba debajo.

En el programa ¿Quién es la máscara?, desde su inicio, se han vivido capítulos llenos de furor entre los televidentes del reality show, trasmitido a través de Las Estrellas y este domingo 25 de octubre continúa siendo el programa favorito de todos, mismo que regresó el pasado domingo 11 con 18 nuevos personajes, cuatro investigadores, incluyendo a Juanpa Zurita como el nuevo del clan y a Omar Chaparro y Natalia Téllez como los conductores.

El domingo 11 de octubre se despidieron los famosos Mariana Seoane, quien era Ratón, y Poncho de Nigris, tras el disfraz de monstruo, mientras que el domingo 17 salieron Marjorie de Sousa, detrás de Banana y la cantante Dulce, detrás de Medusa, y aunque los talentosos personajes dijeron adiós, todavía quedan 14 estrellas ocultas bajo increíbles disfraces en la competencia a quienes debes descubrir con las pistas que dan sobre su vida.

Mientras que, en el tercer capítulo del programa, emitido el pasado domingo 25 de octubre, vimos despedirse a los personajes Lele y Tortuga y eran Nath Campos y Braulio Luna quienes se escondían detrás de estas máscaras respectivamente.

Durante el cuarto programa, emitido el pasado domingo 01 de noviembre, se llevó a cabo la primera noche de batallas, donde tuvieron que pelear los personajes para ganar el duelo y conservar su máscara, guardando así su identidad hasta la recta final. Sin embargo, fueron Duende y Pantera quienes tuvieron que despedirse, siendo Rommel Pacheco y Christian Chávez los que se ocultaban detrás.

¿Qué personajes quedan aún en la competencia?

¿Qué es Quién es la máscara?

¿Quién es la máscara? es un show mexicano producido por Televisa en colaboración con Endemol Shine Group y es la versión mexicana del talent show surcoreano King of Mask Singer y junto con el estadounidense The Masked Singer, Televisa es la segunda cadena en el continente americano en obtener la franquicia de dicho programa.