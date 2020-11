Quién es la modelo a la que supuestamente el Papa Francisco le dio Me Gusta en Instagram

Roma.- Hace algunos días se descubrió un Me Gusta del Papa Francisco entre una de las fotografías de la hermosa modelo brasileña Natalia Garibotto, esto en una imagen en la que posa semidesnuda, levantando así dudas y teorías del por qué habría llamado la atención del obispo de Roma, por lo que te contaremos quién es esta mujer y te mostraremos algunas de sus fotografías.

Por este motivo y la gran polémica que se generó, la cuenta oficial del Papa Francisco ya es investigada por la red social a petición del Vaticano. Cabe mencionar que la cuenta del Papa, así como en otras redes sociales, es administrada por una oficina de comunicaciones.

¿Quién es Natalia Garibotto, la modelo que se ha vuelto famosa tras el Me Gusta el Papa Francisco en una de sus fotografías? Natalia es una modelo brasileña de 27 años de edad, la joven nació en São Paulo, Brasil, un 15 de enero de 1993. Actualmente cuenta con más de 2.5 millones de seguidores en Instagram, en donde es toda una celebridad.

En las redes sociales, la también influencer comparte todo tipo de contenido, destacando algunas fotografías y videos subidas de tono, ya que se muestra con poca ropa, presumiendo sus atributos y lanzando mensajes atrevidos, pero siempre manteniendo a sus fanáticos a la expectativa para que regresen a su cuenta constantemente.

Ella es Natalia Garibotto, la joven "bendecida" con un Me Gusta del Papa Francisco. Foto: Instagram

Además, es una mujer fanática de las trasmisiones en vivo y los videojuegos, por lo que cuenta con una cuenta de Twitch en donde hace sus streams, por si fuera poco también en la misma descripción deja un enlace a su página web en la cual puedes encontrar contenido exclusivo, evidentemente con una aportación monetaria a cambio del servicio.

Su contenido en Instagram reta a lo permitido en la red social, motivo por el cual se ha puesto en boca de todos. Fue el pasado miércoles 17 de noviembre cuando la misma Natalia confesó que el Papa Francisco había dado like a una de sus fotografías, precisamente una en la que aparece vestida como una colegiala.

La fotografía a la que el Papa Francisco habría reaccionado, o por lo menos quienes se hacen cargo de sus cuentas, es una en la que Natalia posa de espaldas retando la censura de Instagram con una mini falda escocesa, una blusa blanca muy corta y medias altas y de encaje del mismo color. Más de 142 mil reacciones logró la modelo brasileña en su publicación.

Natalia Garibotto es toda una celebridad en las redes sociales. Foto: Instagram

Tras darse cuenta de que contaba con un Me Gusta del Papa en la publicación, usuarios de Internet se dieron la tarea de comenzar a investigar muy a fondo lo que estaba sucediendo y confirmaron que se trata de una reacción verídica del obispo de Roma, sin embargo, las cuentas son para desconfiar, ya que no son ni reales, pero ella asegura que el mismo Papa fue quien estuvo en su perfil y no hay otra forma de comprobarlo más que su like en una de sus fotos.

La joven bromeó sobre su situación y aunque su madre está en contra de las fotografías, videos y el contenido en general que comparte en las redes sociales, asegura que por la reacción del Papa ella se irá al cielo. "Mi mamá odia mis fotos, pero el Papa le dio like, Al menos me voy al cielo", agregó la modelo.

Después de lo sucedido, la cantidad de seguidores subió considerablemente desde 2 millones, hasta el punto de llegar a 2.5 millones de usuarios interesados en lo que publica Natalia Garibotto. En lo que respecta al Papa, se desconoce si es él quien realmente habría dejado su Me Gusta en la fotografía de la joven o fue alguien más que cometió el error mientras utilizaba su cuenta oficial.