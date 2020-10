Quién es "la muerte" que pasea en caballo y enamoró a miles antes del Día de Muertos

De seguro últimamente has visto las imágenes de una bella mujer paseando sobre un caballo y con bodypaint de una calavera previo al Día de Muertos en redes sociales.

Las fotografías se han vuelto virales e incluso han salido memes al respecto con la frase "vete con la esquelética esa" o "que me lleve la muerte".

La modelo y youtuber, Jailyne Ojeda Ochoa fue quien encarno a "la muerte" por medio del arte llamado "bodypaint" donde es cubierta de pintura y maquillaje para crear el arte con temática de terror para la temporada de Halloween.

Pero muchos en vez de quedar "horrorisados" terminaron enamorados de "la muerte", la modelo compartió todo el proceso de bodypaint a través de su cuenta de Instagram @jailyneojeda, donde podrás ver más imágenes de la sesión de terror.

Jailyne, escribió como pie de foto que sabe que todavía no es Día de Muertos, pero que dejo esas fotos, además de que a pintura no tiene nada de malo porque sí así lo fuera no se la hubiera puesto en la piel y que no se preocuparan por el caballo, ya que está más que bien.

Jailyne Ojeda incluso bromeó diciendo "La tóxica: vete con la esqueleto esa", y sus fans le contestaban con emojis o que le perdieron el miedo a la muerte.

Jailyne también cuenta con un canal de Youtube donde comparte cómo convive con su familia y su vida en la cuarentena.