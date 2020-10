¿Quién es la supuesta causante de la separación entre Kylie Jenner y Travis Scott?

Kylie Jenner, la hermana menor del Clan Kardashian-Jenner, le va de maravilla con sus negocios y finanzas, pero hasta el momento no le ha ido del todo bien en su vida amorosa. El año pasado la hermanita de la socialité Kim Kardashian se vio envuelta en un gran escándalo tras dar a conocer su separación del rapero Travis Scott, padre de su hija Stormi. Supuestamente el motivo de esta ruptura fue por una infidelidad por parte del también productor musical originario de Houston, Texas.

La relación entre Travis Scott y Kylie Jenner comenzó en 2018, luego de un concierto del rapero en el Festival Coachella; desde este momento ambos quedaron flechados. "Después de nuestra primera cita me dijo que tenía que volver a su gira y que qué me gustaría hacer, porque obviamente nos gustábamos, me fui con él y efectivamente, al final me pasé toda la gira a su lado", contó la joven empresaria anteriormente en una entrevista para la revista GQ.

Asimismo en aquella entrevista Kylie Jenner manifestó sobre su entonces noviazgo con Travis Scott: "hay mucha gente que nos ama, pero también una manada a la que no le gustamos, no creo que sea ninguna maldición. Simplemente nosotras estamos preparadas para este nivel de fama y la mayoría de nuestras parejas no".

Sé que a Travis no le gusta ser el centro de atención, por eso siempre nos hemos mantenido como pareja lejos de la opinión pública, de hecho, si él tiene que acudir a un evento nunca lo acompaño. Prefiero que él haga en solitario lo que tenga que hacer.

Kylie Jenner y Travis Scott causaban gran sensación en las alfombras rojas. Foto: Instagram @kyliejenner

El supuesto triángulo amoroso que Kylie Jenner vivió

Eran una de las parejas favoritas y más seguidas por los paparazzis del showbiz, sin embargo, de un momento a otro esta historia de amor se terminó. "Kylie y Travis han terminado y reiniciado en varias ocasiones a lo largo de su relación, Kylie todavía ama a Travis y no es considerado un rompimiento definitivo para ninguno de los dos", contó una fuente a la revista Us Weekly. Tras anunciar en 2019 su separación, al poco tiempo surgieron los rumores de que Travis Scott había sido infiel a Kylie Jenner con la celebridad de redes sociales Rojean Kar (mejor conocida como YungSweetRo) de 27 años de edad. En su momento la también modelo manifestó:

Ninguno de estos rumores son ciertos, es sólo internet creando una historia falsa. Por favor, dejen de estar difundiendo mentiras y déjenlo a él, a ella (Kylie) y a mí en paz, porque (los chismes) están afectando a gente real. Gracias.

Rojean Kar mantiene en privada su cuenta de Instagram.

Ante todos los rumores de una infidelidad del padre de su hija Stormi, Kylie Jenner escribió en su cuenta de Twitter "Travis y yo estamos en buenos términos y nuestro enfoque principal ahora es Stormi, nuestra amistad y nuestra hija son prioritarias".

Kylie Jenner comparte en sus redes sociales adorables fotos junto a su hija Stormi. Foto: Instagram @kyliejenner

Al darse a conocer la ruptura entre Kylie Jenner y Travis Scott, medios como de The Blast y Mirror, publicaron que ambos decidieron dividir en partes iguales la custodia de su hija Stormi. Fuentes cercanas aseguraron a The Blast que en el acuerdo de custodia de la pequeña "no hay problemas, en este punto, no hay abogados ni desagradables disputas sobre cómo dividirán el tiempo con su hija Stormi".

En octubre de 2019 el rapero Travis Scott se defendió de estas acusaciones a través de sus redes sociales: "realmente afecta cuando ves cosas falsas que se dicen sobre ti una vez más, estas historias falsas sobre mí de una infidelidad simplemente no son ciertas". Cabe recordar que antes de esta relación amorosa, Kylie Jenner sostuvo un noviazgo con el también rapero Tyga. Su relación también terminó por una supuesta infidelidad. El rapero la habría engañado con la modelo británica Demi Rose.