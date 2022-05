¿Quién es más grande, Chabelo, la reina Isabel II o Silvia Pinal?

Para quienes no conozcan a estas tres famosas figuras, les contamos. Xavier López Rodríguez , mejor conocido como " Chabelo " y el Amigo de todos los niños, es un actor, comediante, cantante y presentador de televisión de nacionalidad mexicana-estadounidense, que logró el reconocimiento por múltiples películas y programas de televisión, pero, sin duda, fue su programa dominical En familia con Chabelo, lo que ha hecho que todos lo recuerden y lo tengan presente como una de las figuras más famosas en la televisión mexicana .

En Internet, las preguntas sobre la edad que tiene cada uno siempre están a la orden del día, pues no faltan los curiosos, pero otra pregunta que muchos se hacen al hablar sobre dichas figuras reconocidas es quién es la más grande y aquí te lo contamos.

México.- Si hablamos de figuras reconocidas de gran edad, es imposible no poder pensar en distintos personajes del mundo del entretenimiento, tales como la Reina Isabel II, Silvia Pinal, incluso, Chabelo , tres de las personas famosas de mayor edad en todo el mundo, lo que ha desatado todo tipo de cuestionamientos.

Gilberto Coronel Periodista Web

