¿Quién es realmente La Chica Dorada? Paulina Rubio había robado a Biby Gaytán la idea

Durante muchos años, desde el inicio de su carrera como solista, Paulina Rubio se ha quedado con el título de ‘La Chica Dorada’. Sin embargo, la idea fue en realidad de otra ex Timbiriche, Biby Gaytán.

En 1992, salió el álbum que marcaría el debut como solista de Paulina Rubio, titulado ‘La Chica Dorada’, que incluye temas como ‘Mío’, la mítica canción que habla sobre el triángulo amoroso que vivió con Erick Rubín y Alejandra Guzmán.

Sin embargo, pocos conocen que el nombre y concepto de ‘La Chica Dorada’ vino en realidad de la mente de Biby Gaytán, quien también tenía planes de iniciar su carrera en solitario.

En 1991, dos de las grandes estrellas de Timbiriche salieron de la agrupación para ya nunca volver: Paulina Rubio y Biby Gaytán.

Un año después, saldría publicado el primer álbum en solitario de Paulina Rubio, ‘La Chica Dorada’, que dio inicio a una larga y exitosa carrera, en la que después vendrían muchos éxitos internacionales.

En esos primeros años, Paulina Rubio adoptó un estilo alejado a Timbiriche y que hasta hoy sigue siendo característico en ella: su melena rubia rizada, lentes de sol y los atuendos más llamativos, muchos de ellos en telas metálicas, principalmente de color dorado.

Sin embargo, toda la idea habría sido de su antigua compañera de Timbiriche, Biby Gaytán, quien ya tenía sus inicios como solista planeados antes de que Paulina Rubio se le adelantara con la idea. Así lo reveló la periodista Guadalupe Reyes al programa de TV Azteca, ‘Historias Engarzadas’.

“La idea de la Chica Dorada era de Biby Gaytán, quien iba a ser era Biby, no Paulina, y le contó. A Biby se le salió contarle a Paulina que ella iba a ser la Chica Dorada”, dijo.

Este hecho, según la comunicadora, fue el factor que provocó que ambas cantantes se distanciaran, pues Biby Gaytán había estado tan molesta que le dejó de hablar.

“Paulina se le adelantó a la idea, salió primero su disco y Biby se enojó muchísimo; se dejaron de hablar”, agregó.

No es la única ex compañera de Timbiriche con la que Paulina Rubio tuvo sus diferencias, pues aunque hoy en día han dejado en claro que no están enemistadas, en su momento existió una rivalidad creada por los medios y los fans con Thalía.

Con el paso de los años y con muchos más álbumes lanzados al mercado, a Paulina Rubio se le sigue llamando ‘La Chica Dorada’, y aunque en su momento eso significó un enojo por parte de Biby Gaytán, las dos superaron sus diferencias y siguen siendo amigas.

