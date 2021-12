"¿Quién es una argentina para hablar de mi familia?, Alejandro Fernández estalla contra periodista

México. El cantante mexicano Alejandro Fernández se muestra molesto ante el trabajo periodístico que Olga Wornat habría hecho sobre la dinastía Fernández y en el que saca a la luz varias situaciones familiares.

Alejandro Fernández explotó en contra de Olga Wornat cuando medios de comunicación le preguntaron su opinión acerca del libro que escribió y en el que relaciona a su familia con temas del narco.

En varios portales de noticias se informa que a "El Potrillo" no le habría gustado que lo cuestionaran respecto a Olga Wornat, menos sobre el contenido del libro que ella escribió y titula El último Rey, por lo que contesta:

"¿Y quién es una argentina para hablar de mi papá y de nuestra familia?, o sea, ¿qué sabe?", expresó Alejandro con cara de molestia ante las cámas de televisión que lo grababan al momento de hablar.

"No te puedo decir nada, osea güey, a ver hablen bien de lo que van a decir. Les voy a pedir que se enteren bien. Me vale Madres", conituó diciendo Alejandro Fernández, cantante de temas como Me dediqué a perderte.

Y fue claro al referir que no quiere saber nada del libro El último Rey en el que Wornat cita situaciones familiares de la familia Fernández, entre ellos el supuesto vínculo de uno de los integrantes con el mundo del narcotráfico.

En el citado libro también su escritora refiere que supuestamente Gerardo Ferández, el hermano "de enmedio" de Alejandro y Vicente Fernández Jr., habría tenido que ver con el secuestro que este último vivió varios años atrás.

El nuevo libro de la periodista Olga Wornat está dando mucho de qué hablar por su contenido, pero también Vicente Jr. ya se ha manifestado molesto por todo lo que se ha hablado en su contenido y expresó su opinión pública sobre el mismo.

"Todo lo que dice su libro ahora lo tendrá que probar", mencionó Vicente Jr., en un reciente encuentro que tuvo con la prensa en CDMX.

Olga Wornat es una famosa escritora de Argentina y tiempo atrás ha escrito más libros, entre ellos la biografía de Marta Sahagún de Fox, esposa de Vicente Fox, expresidente de México, y de Felipe Calderón Hinojosa, también expresidente de este país.