¿Quién es y a qué se dedica Mariana García, la nueva conquista de Christian Nodal?

México. El cantante Christian Nodal tendría un nuevo romance ahora con Mariana García, se comenta ya en varios portales de noticias y programas de espectáculos.

Tras haber terminado su relación con Belinda, la cual duró casi dos años, ahora Christian Nodal estaría saliendo con una chava de 22 años de edad cuyo nombre es Mariana García.

En días pasados se publicaron imágenes de Nodal en las que se le ve acompañado por una guapa mujer, ambos fueron captados en Guatemala y tomados de la mano, y de inmediato se viralizaron.

Ahora sale a la luz que esa mujer sería Mariana y es en la página de Instagram de Chisme No Like donde se publica un video donde se habla de la identidad de ella, y destacan que ambos ya llevan semanas saliendo en plan romántico.

Mariana García. Foto de Instagram

El nombre de Mariana García se hace popular cada día más y en relación a la vida del famoso Christian Nodal, pues se presume que ambos son pareja, pero ninguno de los dos lo ha hecho oficial, y se sabe que ella apareció con él en el video a su tema Amor tóxico; desde entonces estarían saliendo.

Mariana tiene 22 años de edad y estudió la carrera de Ingeniería Industrial, le encanta modelar y a eso se dedica, además estaría interesada en hacer carrera en el mundo del espectáculo.

Además Mariana está comenzando a destacar como influencer y tiene más de 63 mil seguidores y están diariamente al pendiente de sus historias y publicaciones en Instagram.

Seguramente los paparazzis andarán tras Mariana y Christian Nodal, pues esperan captarlos en algún plan romántico y de esa manera dar a conocer que tienen algo más que una amistad, y con ello él se habría olvidado ya de Belinda.