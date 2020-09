Quién es y a qué se dedica el esposo de Tania Rincón

México. Tania Rincón, una de las conductoras más populares hoy en día en la televisión mexicana, pues gracias a su talento ha sabido colocarse como una de ls mejores y más queridas por la audiencia. Recientemente celebró por sus nueve años casada con Daniel Pérez; pero, ¿quién es y a qué se dedica su esposo?.

Tania Rincón y Daniel Pérez se casaron en septiembre de 2011 y ella ha comentado en varias entrevistas que le han hecho que se conocieron cuando él tenía 28 años de edad, aunque comenzó como una amistad de inmediato se flecharon y surgió el amor entre ambos. Tania y Daniel son padres de un niño y pronto tendrán otro.

Daniel Pérez Farías es el nombre del esposo de Tania y tiene 40 años de edead. No se dedica al mundo del espectáculo, pero siempre está detrás de la carrera de su esposa Tania, apoyándola, asesorándola y dándole consejos sobre todo para que siga siendo la mujer triunfadora que es.

Daniel es popular en Instagram, donde aparece como @danielpefa y desde allí comparte aspectos de su vida personal y profesional con más de 86 mil seguidores.

Y en días pasados, Tania reveló que se convertiría en madre por segunda ocasión, esta vez señaló que se trata de una niña y que el nombre será Amelia, por lo que tanto ella como su esposo han externado su felicidad al recibir a un nuevo miembro en su familia.

La actriz tuvo su primer hijo, Patricio, en febrero de 2017 a lado de su esposo Daniel y ambos comparten su gran historia de amor y cariño familiar en las redes sociales.

Tania, conductora de Guerreros 2020, que recientemente concluyó su transmisión al aire, compartió con sus fans en Instagram diás atrás cómo lució vestida de novia en el día de su boda con Daniel Pérez.

Tania no deja de compartir a través de su cuenta de Instagram imágenes suyas profesionales y personales, como en esta ocasión, donde aparece en el que ha sido uno de los días más importantes en su vida personal: el de su boda. Tania y Daniel posan sonrientes y se ve que estan muy enamorados.

Y a manera de anécdota, Tania escribió en su publicación que el día que decidió que quería pasar toda su vida con su hoy esposo fue cuando eran novios y tuvieron una discusión fuerte.

No sé por qué estábamos enojados, pero me tomó de la mano y me pidio esperar a tranquilzarnos para hablar y arreglar la situación. Me sentí en las nubes y en ese momento me dije que Dani era el hombre de mi vida y quería todas las discusiones de la vida con él, por ser honesto, sereno, amoroso y empático."